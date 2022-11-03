Более 70% биткойн-миллионеров были «стерты» за три квартала 2022 года — Finance.ua

Более 70% биткойн-миллионеров были «стерты» за три квартала 2022 года Сегодня 04:25 — Фондовый рынок

С начала года рыночная капитализация криптовалютного рынка потеряла почти 1 триллион долларов из-за низкого давления, завершившегося серией банкротств с участием криптохедж-фондов и кредиторов, в частности Celsius Network, Voyager Digital и Three Arrows Capital и сокращения деятельности таких компаний, как Blockchain.com и Coinbase.

Согласно данным, собранным Finbold, количество биткойн-миллионеров сократилось на 70,23% за первые три квартала 2022 года из-за «медвежьего рынка», а по состоянию на 28 сентября 2022 года общее количество биткойн-миллионеров составляло всего 29 497 человек.

Согласно статистике, предоставленной BitInfoCharts.com, 25 395 различных адресов имели биткойн-баланс более 1 миллиона долларов США, а еще 4 102 адреса имели общий баланс примерно 10 миллионов долларов или более на конец третьего квартала.

Инструмент веб-архивирования Wayback Machine показывает, что по состоянию на 5 января 2022 г. 99 092 адреса биткойнов (BTC) хранили цифровые активы на 1 миллион долларов или более в начале первого квартала.

Потеря биткойн-миллионеров выглядит еще более драматичной, учитывая показатели до октября 2021 года, когда BTC торговался близко к своему историческому максимуму. 116 139 биткойн-адресов были подтверждены как миллионеры 28 октября 2021 года.

По стечению обстоятельств, 28 октября 2021 года на фоне пика возрастания криптовалюты криптобиржа Crypto.com выпустила в эфир свой ролик с Мэттом Дэймоном, который рекламировал криптовалюты со слоганом: «Фортуна благосклонна к смелым!». Позже в результате падения крипторинка видео стала объектом насмешек во всем мире (Crypto.com будто бы знала об этом, опубликовав рекламу частно на YouTube).

Несколько факторов, в том числе усиленный регуляторный контроль, нестабильные рынки, геополитические беспорядки, возрастание инфляции и повышение ставок, продолжают влиять на эффективность биткойна. Однако, за последнюю неделю биткойн вернулся к 20 000 долларов — согласно данным CoinMarketCap, текущий курс биткойна переходит из рук в руки за 20 428 долларов, что на 1,2% меньше предыдущего дня, но за последнюю неделю зафиксирован рост более чем на 7%.

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