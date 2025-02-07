Более 21,7 млн ​​гривен за кровати: ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части — Finance.ua

Более 21,7 млн ​​гривен за кровати: ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части Сегодня 09:44 — Криминал

Правоохранители сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей во Львовской области. Он в 2022 году закупил кровати для военных по завышенным ценам.

Об этом сообщает ГБР

«Продукция покупалась без применения установленных процедур, напрямую у поставщиков. Командир части разрешил осуществить оплату без проверки рыночной стоимости товара и вопреки требованиям проведения таких закупок», — говорится в сообщении.

Таким образом, как отмечают в ГБР, было закуплено более 3 тысяч кроватей ярусного типа по цене 21,7 млн ​​гривен, что превысило рыночную цену в полтора раза.

«Общая сумма нанесенного государству ущерба составила более 8,5 млн гривен», — добавили правоохранители.

Командир воинской части подозревается в халатном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

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