Более 21,7 млн ​​гривен за кровати: ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части — Finance.ua
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Более 21,7 млн ​​гривен за кровати: ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части

Криминал
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Правоохранители сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей во Львовской области. Он в 2022 году закупил кровати для военных по завышенным ценам.
Об этом сообщает ГБР.
«Продукция покупалась без применения установленных процедур, напрямую у поставщиков. Командир части разрешил осуществить оплату без проверки рыночной стоимости товара и вопреки требованиям проведения таких закупок», — говорится в сообщении.
Таким образом, как отмечают в ГБР, было закуплено более 3 тысяч кроватей ярусного типа по цене 21,7 млн ​​гривен, что превысило рыночную цену в полтора раза.
«Общая сумма нанесенного государству ущерба составила более 8,5 млн гривен», — добавили правоохранители.
Командир воинской части подозревается в халатном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
По материалам:
Finance.ua
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