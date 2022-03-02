Более 100 компаний-гигантов прекратили работу в РФ — Кулеба — Finance.ua
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Более 100 компаний-гигантов прекратили работу в РФ — Кулеба

Сегодня 20:07Мир
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Более 100 компаний-гигантов прекратили работу в РФ — КулебаБолее 100 компаний-гигантов прекратили работу в РФ — Кулеба
Сотрудничать в торговле и бизнесе с Россией на фоне войны в Украине стало аморальным, поэтому более 100 компаний-гигантов уже полностью или частично прекратили работу в РФ, или же планируют это сделать.
Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Российская экономика сопротивляется, но мы не останавливаемся. Сегодня я говорил с нашими партнерами в ЕС, буду говорить с США о том, какие еще санкции мы ожидаем и какие нужно ввести, чтобы спасти мир от агрессивного президента Путина. Эта работа не остановится. Будем давить, пока не победим, пока не прекратим войну, пока не освободим Украину», — подчеркнул глава МИД.
По его словам, Европа превратилась буквально в наш тыл обеспечения.
«Несколько часов назад премьер-министр Испании принял решение о помощи Украине. 38 стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов», — сказал Кулеба.
По материалам: ICTV
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