Более 100 компаний-гигантов прекратили работу в РФ — Кулеба
Сотрудничать в торговле и бизнесе с Россией на фоне войны в Украине стало аморальным, поэтому более 100 компаний-гигантов уже полностью или частично прекратили работу в РФ, или же планируют это сделать.
Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Российская экономика сопротивляется, но мы не останавливаемся. Сегодня я говорил с нашими партнерами в ЕС, буду говорить с США о том, какие еще санкции мы ожидаем и какие нужно ввести, чтобы спасти мир от агрессивного президента Путина. Эта работа не остановится. Будем давить, пока не победим, пока не прекратим войну, пока не освободим Украину», — подчеркнул глава МИД.
По его словам, Европа превратилась буквально в наш тыл обеспечения.
«Несколько часов назад премьер-министр Испании принял решение о помощи Украине. 38 стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов», — сказал Кулеба.