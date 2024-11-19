Большинство украинских водителей через 10 лет будут предпочитать электрические авто — исследование Сегодня 08:33 — Технологии&Авто

Большинство украинских водителей через 10 лет будут предпочитать электрические авто — исследование

Популярность электромобилей продолжает стремительно расти. По данным исследования компании Accenture, более половины водителей по всему миру планируют приобрести электрокар в течение ближайших 10 лет.

Высочайший уровень заинтересованности наблюдается в Китае, где 65% респондентов убеждены, что за электромобилями будущее. Для сравнения, в Германии такого мнения придерживаются только 37% опрошенных, пишет AMPERCAR.com.

Соединенные Штаты занимают вторую позицию на глобальном рынке электромобилей. В этой стране 54% автовладельцев планируют перейти на электротранспорт, тогда как всего 11% решительно исключают такую ​​возможность. Китай, удерживающий лидерство в этой области, демонстрирует еще больший интерес: почти половина тех, кто пока не владеет электромобилем, планируют его приобрести в ближайшие пять лет.

Сейчас покупатели электрических автомобилей ставят перед производителями высокие требования: главными критериями выбора стали надежность, безопасность и приемлемая стоимость. Если раньше основное внимание привлекали экологичность и долгий срок службы, то сейчас эти аспекты отошли на второй план.

Также электрокары становятся все более доступными, а их ассортимент постоянно расширяется — от недорогих компактных моделей до роскошных премиальных вариантов. Это развитие подтверждает: электрокары уже давно не фантастика, а реальность, которая уверенно захватывает мир.

Ampercar По материалам:

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