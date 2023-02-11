Большинство украинцев в Чехии готовы вернуться домой — Finance.ua

Большинство украинцев в Чехии готовы вернуться домой Сегодня 17:32 — Личные финансы

Почти три четверти украинских беженцев в Чехии планируют вернуться на родину, свидетельствуют данные опроса, проведенного Международной организацией по миграции (МОМ).

При этом у стольких же людей есть средства на существование в этой стране, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на brnodaily.com

В ноябре 2022 года в Чехии опросили 1384 украинских беженцев, чтобы узнать, как они устроились в стране, и узнать их настроения. Женщины составляли 85% опрошенных. Более 80% — жители городов. Почти половина респондентов приехала из оккупированных восточных областей, а одна десятая — из Киева.

Беженцы в большинстве своем выбирали Чехию из-за того, что здесь у них были друзья или родственники. Половина людей приехали с детьми, среди них 20% — младше 5 лет. Четверть мужчин и 15% женщин были старше 60 лет.

По данным опроса в ноябре, планировали вернуться в Украину 73% опрошенных. Четверть не собирались переезжать из Чехии. Около 2% респондентов хотели продолжить поездку в другие страны, где были родственники.

37% респондентов проживали в одном месте в Чехии не менее 6 месяцев.

снимали квартиру или дом — 25% опрошенных;

жили у родственников или других людей бесплатно — 25% респондентов;

проживали в гостиницах и общежитиях — 36%;

в средствах массового размещения — 9%.

Число тех, кто не может покрыть свои расходы на проживание, снизилось до 25%. Прошлым летом таких людей была половина.

Около 75% беженцев сказали, что у них есть финансы, необходимые для проживания в стране. Четверть получали социальные выплаты, а пятая часть имела доход от работы. Каждый пятый жил на сбережения и помощь родственников. Каждый пятый украинец не просил гуманитарной помощи.

Количество нашедших работу в Чехии возросло — если летом трудоустроены были 16% опрошенных, то к осени уже работали 34%.

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