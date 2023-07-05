Большинство кандидатов провалили экзамен на водительское удостоверение по новой системе — Finance.ua
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Большинство кандидатов провалили экзамен на водительское удостоверение по новой системе

Технологии&Авто
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В рамках пилотного проекта по сдаче экзаменов на водительское удостоверение по новой системе, который длится уже несколько недель, лишь четверть кандидатов смогли пройти теоретическое тестирование и около трети — практическое.
Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
«Из почти 11 тысяч проведенных в июне этого года теоретических экзаменов были с первого раза успешно сданы почти 2 800. Как видно, это 25%. Было проведено более 12 тысяч практических экзаменов. При этом более 4 тысяч были успешно сданы с первого раза. Успешность сдачи практических экзаменов с первого раза — более 33%», — говорит начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.
То есть каждый четвертый кандидат в водители сдает теорию с первого раза, а каждый третий — практику с первого раза. Если сравнить успешность сдачи тории в 4 регионах, где проходит пилотный проект по обеспечению прозрачных условий сдачи экзаменов, то лучшую статистику успеваемости демонстрирует Львовская область — 44%.
Напомним, в областях уменьшилось количество сервисных центров МВД, осуществляющих экзаменационную деятельность.
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По материалам:
mmr.ua
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