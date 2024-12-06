Больше всех работают? Средняя зарплата чиновников в три раза превышает средний уровень по Украине (где и сколько платят) — Finance.ua
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Больше всех работают? Средняя зарплата чиновников в три раза превышает средний уровень по Украине (где и сколько платят)

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Больше всех работают? Средняя зарплата чиновников в три раза превышает средний уровень по Украине (где и сколько платят)
Больше всех работают? Средняя зарплата чиновников в три раза превышает средний уровень по Украине (где и сколько платят)
Министерство финансов обновило данные по оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти.
В октябре 2024 года средняя зарплата в госорганах составила 57,5 ​​тысячи гривен.
Об этом сообщает Минфин.
В сравнении с январем зарплата выросла на 49%. В начале года она составиляла 38,6 тысячи гривен.
Таким образом, зарплата чиновников более чем в три раза превышает средний уровень по Украине.
По данным ПФУ, в сентябре зарплата составляла 18 тысяч гривен.

Рейтинг зарплат

По данным Минфина, лидирует по уровню зарплат Антимонопольный комитет.
В среднем его работники получают зарплату в 113,7 тысячи гривен.
В комитете работает 270 человек. Зарплата руководства одна из самых высоких — 218,4 тысяч гривен.
В Министерстве цифровой трансформации получают на руки 88,5 тысячи гривен (198 человек).
На третье место вышло Государственное агентство развития туризма — 87,7 тысяч гривен (22 человека).
В Секретариате Кабинета министров средняя зарплата 67,3 тысячи гривен. Фактическая численность работников, получающих зарплату, — 680 человек. Руководству платят 103,4 тысячи гривен.

Количество чиновников в Украине

Напомним, по состоянию на 1 января 2024 года в 108 органах государственной власти фактически работало 169 тысяч человек.
В 2023 году фактическая численность работников сократилась на 6,8 тысяч человек.
В декабре 2023 года Кабинет министров одобрил реформу оплаты труда государственных служащих, которая позволит сэкономить 8 млрд гривен за год.
По материалам:
РБК-Україна
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