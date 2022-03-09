«Богдан» передает автотехнику на военные нужды — Finance.ua
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«Богдан» передает автотехнику на военные нужды

Сегодня 10:11Фондовый рынок
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Автомобильная корпорация «Богдан» с компаниями-партнерами после нападения россии на Украину уже передала защитникам страны автотехнику более чем на 100 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба корпорации.
В частности, территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, военным частям, силам территориальной обороны были переданы бронированные и грузовые автомобили, автомобили повышенной проходимости, пикапы и кроссоверы, специальная техника.
«Транспортные средства предназначены не только для военнослужащих, но и перевозки гражданского населения, в частности, его эвакуации, а также для обеспечения жизнедеятельности городов», — говорится в сообщении.
В частности, пикапы и автомобили повышенной проходимости получили бойцы терробороны Киева.
Предприятия корпорации также обеспечат обслуживание переданной техники.
Среди владельцев «Богдана» — Олег Гладковский, экс-первый заместитель председателя СНБО (2015-2019 гг.)
По материалам: Економічна Правда
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