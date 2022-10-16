BMW представила новое спортивное купе M2 (фото) — Finance.ua
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BMW представила новое спортивное купе M2 (фото)

Технологии&Авто
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Автомобилестроительная компания BMW представила спортивное купе M2 нового поколения. Как сообщает пресс-служба немецкого бренда, производство автомобиля будет налажено на заводе в Мексике. На рынке авто появится весной 2023 года.
BMW представила новое спортивное купе M2 (фото)
Автомобиль получил безрамочные решетки радиатора с горизонтальными ламелями, несуразные воздухозаборники, диффузор, спортивную выхлопную систему с четырьмя патрубками, а также 19-дюймовые колесные диски спереди и 20-дюймовые сзади. За доплату клиент может заказать углепластиковую панель крыши. В салоне машины установили цифровую приборную панель, которая объединена с дисплеем мультимедийной системы.
Спортивное купе стало на 104 мм длиннее предшественника. Вес машины варьируется от 1730 до 1754 кг в зависимости от коробки передач. Дорожный просвет — 123 мм.
BMW представила новое спортивное купе M2 (фото)
Под капотом установлен 3,0-литровый бензиновый двигатель с шестью цилиндрами. Мощность агрегата составляет 460 л.с. Двигатель работает совместно с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В качестве настройки доступна и 6-ступенчатая МКПП. Автомобиль с АКПП разгоняется до «сотни» за 4,1 секунды, а с «механикой» — за 4,3 секунды. Максимальная скорость — 250 км/ч.
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По материалам:
mmr.ua
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