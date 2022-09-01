Бизнес прогнозирует удорожание собственной продукции — Finance.ua

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Бизнес прогнозирует удорожание собственной продукции

Фондовый рынок
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Бизнес прогнозирует удорожание собственной продукции
Бизнес прогнозирует удорожание собственной продукции
Бизнес ослабил в августе негативные оценки перспектив своей экономической деятельности.
Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком ежемесячно.
«Неопределенность с продолжительностью войны и связанное с этим ухудшение инфляционных ожиданий, дальнейшее разрушение производственных мощностей и инфраструктуры, значительная вынужденная миграция населения внутри страны сдерживают возобновление экономической активности предприятий всех секторов экономики», — говорится в исследовании.
Предприятия всех участвующих в опросах секторов сохраняют высокие ожидания относительно удорожания собственной продукции/услуг на фоне усиления ожиданий роста цен на сырье и товары поставщиков.
Оценки занятости остаются сдержанными. Предприятия всех секторов не ожидают увеличения общей численности работников. В то же время предприятия промышленности и строительства отметили некоторое повышение спроса на персонал.
Предприятия промышленности улучшили оценки экономических перспектив, учитывая релокацию части предприятий в более безопасные регионы, постепенное налаживание цепей поставки и адаптацию к новым условиям: секторальный индекс в августе составил 46.7 по сравнению с 43.1 в июле. Впервые за последние месяцы предприятия ожидали увеличения объемов производимой продукции. Также респонденты сектора были менее пессимистичны в своих ожиданиях относительно объемов новых заказов на продукцию, в том числе экспортных.
Предприятия сектора строительства также усилили в августе оценки своей деятельности благодаря благоприятным сезонным условиям и восстановлению строительства жилых и нежилых зданий: секторальный индекс составил 41.2 (в июле — 35.0). Снизился пессимизм в ожиданиях объемов строительства и объемов новых заказов, а также объемов закупки сырья и материалов.
Предприятия торговли в августе незначительно ухудшили ожидания своей экономической деятельности, однако все еще находятся ближе к нейтральному уровню: секторальный индекс составил 47.4 по сравнению с 48.7 в июле. Респонденты ожидают уменьшения объемов товарооборота, остаются сдержанными относительно объемов закупки товаров для продажи, указывают на уменьшение остатков товаров для продажи по причине исчерпания старых запасов и ограничения поставки нового товара. Предприятия торговли и дальше настроены на снижение торговой маржи.
У предприятий сферы услуг — самые сдержанные оценки среди других секторов экономики относительно своей деятельности, учитывая дальнейшее повреждение транспортной инфраструктуры, слабый спрос и потерю заказов: секторальный индекс ухудшился до 39.6 из 41.9 в июле. Респонденты усилили ожидания уменьшения объемов предоставленных услуг, объемов новых заказов и услуг в процессе выполнения, в то же время ослабили ожидания повышения тарифов на собственные услуги.
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По материалам:
Finance.ua
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