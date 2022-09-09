Бизнес отреагировал на валютные ограничения НБУ — Finance.ua
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Бизнес отреагировал на валютные ограничения НБУ

Валюта
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Бизнес отреагировал на валютные ограничения НБУ
Бизнес отреагировал на валютные ограничения НБУ
В бизнес-сообществе считают, что валютные ограничения Нацбанка значительно ограничивают право бизнеса на проведение сделок с валютой. Несмотря на то, что они направлены на регулирование и защиту платежного баланса Украины во время войны.
Об этом говорится на сайте Европейской бизнес-ассоциации.
Как отмечают в ЕБА, те компании, в структуре бизнеса которых есть экспортная часть, имеют обязательства перед зарубежными потребителями по ремонту и обслуживанию техники, а также необходимо продвижение брендов и товара на этих рынках.
Там подчеркнули, что приветствуют положительные для бизнеса изменения во временном валютном регулировании. Вместе с этим надеются, что введенные изменения действительно будут способствовать сохранению макроэкономической устойчивости Украины в контексте военного положения и обеспечат регулятору возможность учета предложений бизнеса по пересмотру валютных ограничений, в частности:
  • увеличение лимитов по безналичным расчетам за товары и услуги за рубежом с использованием гривневых корпоративных платежных карт;
  • удовлетворение потребностей страховщиков в выполнении своих обязанностей по уплате перестраховых премий по договорам перестрахования с перестраховщиками-нерезидентами для обеспечения платежеспособности страховщиков и выполнения договорных обязательств;
  • дополнение перечня исключений из запрета на проведение трансграничных переводов валютных ценностей клиентов уполномоченных учреждений с целью обеспечения возможности производить текущие расчеты с международными платежными системами, где прямым участником являются операторы почтовой связи, в том числе операций по перечислению наложенных платежей в гривнах/иностранной валюте, что взимается получателем международных почтовых отправлений на территории Украины согласно соглашениям между оператором почтовой связи Украины и почтовыми службами иностранных стран.

Справка Finance.ua:

  • 5 сентября Национальный банк обнародовал постановление о новых временных валютных ограничениях. Как отмечает НБУ в своем пресс-релизе, принятые уточнения относительно валютных ограничений имеют целью обеспечение макроэкономической устойчивости Украины;
  • с 6 сентября украинским заемщикам разрешено переводить иностранную валюту внешним кредиторам для уплаты процентных платежей по соответствующим кредитам;
  • кроме того, Национальный банк определил, что для проведения расчетов в иностранной валюте предприятие должно сначала использовать имеющуюся у него иностранную валюту, а дальше, при необходимости, покупать ее на валютном рынке Украины.

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
Телеканал 24
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