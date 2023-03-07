Биткоин признали более успешным, чем золото — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Биткоин признали более успешным, чем золото

Криптовалюта
30
Биткоин признали более успешным, чем золото
Согласно данным аналитиков сервиса MarketWatch, по совокупной доходности биткоин превзошел технологические индексы NASDAQ Composite, S&P 500, Dow Jones, а также золото.
«По состоянию на вечер 6 марта 2023 года показатель доходности для флагманской виртуальной монеты составил 32,23%, что значительно превышало данные основных конкурентов», — сообщили исследователи в своем Twitter.
Специалисты подчеркнули — с начала 2023 года NASDAQ Composite прибавил 12,41%, S&P 500 — 5,86%, а Dow Jones — 0,12%. Тем временем доходность золота с 1 января составила всего 1,17%. Несмотря на то, что курсы BTC и других топовых криптовалют в феврале удерживались на самом низком уровне с начала года, показатели цифровых активов все равно превосходили ведущие биржевые индексы.
Аналитики отмечают, что низкая волатильность рынка связана с ростом давления финансовых регуляторов США. Недавнее крушение криптовалютного банка Silvergate Capital вызвало опасение, что американские компании могут столкнуться с трудностями в сфере банковских услуг.
Кроме того, никуда не делось беспокойство инвесторов относительно уровня инфляции и процентных ставок — это также регулирует спрос на цифровые активы. Технический анализ графика курса BTC демонстрировал феномен «креста смерти». Фигура на графике может указывать на медвежий прогноз в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Фондовый рынок тоже демонстрировал нестабильность. Участники отрасли ожидают выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе по поводу денежно-кредитной политики. Криптоинвесторы склоняются к мнению, что после речи инвесторам и трейдерам станет ясно, как Центральный банк будет пытаться бороться с инфляцией и повышением процентных ставок.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.