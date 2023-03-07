Биткоин признали более успешным, чем золото — Finance.ua

Биткоин признали более успешным, чем золото Сегодня 17:21 — Криптовалюта

Согласно данным аналитиков сервиса MarketWatch, по совокупной доходности биткоин превзошел технологические индексы NASDAQ Composite, S&P 500, Dow Jones, а также золото.

«По состоянию на вечер 6 марта 2023 года показатель доходности для флагманской виртуальной монеты составил 32,23%, что значительно превышало данные основных конкурентов», — сообщили исследователи в своем Twitter.

Специалисты подчеркнули — с начала 2023 года NASDAQ Composite прибавил 12,41%, S&P 500 — 5,86%, а Dow Jones — 0,12%. Тем временем доходность золота с 1 января составила всего 1,17%. Несмотря на то, что курсы BTC и других топовых криптовалют в феврале удерживались на самом низком уровне с начала года, показатели цифровых активов все равно превосходили ведущие биржевые индексы.

Аналитики отмечают, что низкая волатильность рынка связана с ростом давления финансовых регуляторов США. Недавнее крушение криптовалютного банка Silvergate Capital вызвало опасение, что американские компании могут столкнуться с трудностями в сфере банковских услуг.

Кроме того, никуда не делось беспокойство инвесторов относительно уровня инфляции и процентных ставок — это также регулирует спрос на цифровые активы. Технический анализ графика курса BTC демонстрировал феномен «креста смерти». Фигура на графике может указывать на медвежий прогноз в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Фондовый рынок тоже демонстрировал нестабильность. Участники отрасли ожидают выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе по поводу денежно-кредитной политики. Криптоинвесторы склоняются к мнению, что после речи инвесторам и трейдерам станет ясно, как Центральный банк будет пытаться бороться с инфляцией и повышением процентных ставок.

noworries По материалам:

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