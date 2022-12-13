Биткоин подскочил почти до $18 000 на фоне публикации данных по инфляции в США — Finance.ua
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Биткоин подскочил почти до $18 000 на фоне публикации данных по инфляции в США

Криптовалюта
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Индекс потребительских цен (CPI) в США по результатам ноября 2022 г. составил 7,1% в годовом выражении при прогнозе 7,3%. На фоне этого стоимость биткоина подскочила почти до $18 000.
К моменту написания первая криптовалюта торгуется на уровне $17 900.
Биткоин подскочил почти до $18 000 на фоне публикации данных по инфляции в США
Ранее цена биткоина превысила показатель в $17 000. Стоимость начала расти на фоне выступления главы Федеральной резервной системы США (ФРС) Джерома Павелла. Он заявил, что борьба с инфляцией в стране продолжается.
По материалам:
Forklog
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