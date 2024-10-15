Bitget Wallet стає другим найпопулярнішим додатком, наздоганяючи Binance — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Bitget Wallet стає другим найпопулярнішим додатком, наздоганяючи Binance Сегодня 12:23 — Криптовалюта

Гаманець Bitget подолав позначку в 40 мільйонів користувачів із зростанням на 100% за 6 місяців, стаючи шлюзом до Web3, що перевершує криптовалютні біржі.

Ведучий некостодіальний гаманець Web3, Bitget Wallet, зафіксував майже 6 мільйонів завантажень додатку у вересні, ставши другим найбільш завантажуваним криптовалютним додатком у світі, поступаючись лише Binance. Bitget Wallet також перевершив більшість Web3-гаманців і криптобірж за кількістю нових користувачів. Гаманець оголосив про досягнення позначки в 40 мільйонів користувачів по всьому світу, що означає зростання на понад 100% з березня 2024 року. Це значне зростання робить Bitget Wallet найшвидше зростаючим децентралізованим гаманцем цього року і підкреслює зростаючий попит на децентралізовані рішення, які стають основними точками входу до Web3.

Ключові фактори стрімкого зростання

Різке зростання Bitget Wallet обумовлене низкою факторів. Його інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і розширені функції роблять децентралізовані фінанси доступними, особливо для новачків у світі криптовалют. Гаманець об’єднує всі можливості Web3 в одному додатку, включаючи управління активами, свопи, лаунчпади, криптотрейдинг, стейкінг і дослідник DApp, створюючи єдиний продукт. Одним із ключових аспектів зростання цього року стало інтегрування з екосистемою TON і Telegram, що спростило доступ до послуг гаманця безпосередньо в популярній платформі месенджера, забезпечуючи перехід користувачів Web2 до Web3. Лише за третій квартал спостерігалося неймовірне зростання на 4886% у кількості onchain-адрес TON. Крім того, Bitget Wallet набирає популярності на ринках, що розвиваються, забезпечуючи простий процес адаптації для нових користувачів криптовалют. Особливо значне зростання було зафіксовано в Африці, де кількість користувачів збільшилася на 413%, у Південній Азії — на 126%, а на Близькому Сході — на 105% за третій квартал 2024 року.

Децентралізовані гаманці: майбутнє Web3

Швидке розширення Bitget Wallet вказує на загальну тенденцію в індустрії: децентралізовані гаманці стають важливими шлюзами до Web3, поступово конкуруючи з централізованими біржами за кількістю користувачів і функціоналом. Гаманці все частіше інтегруються з платформами Web2, такими як платіжні рішення та соціальні месенджери, що спрощує використання токенів прямо з некостодіальних гаманців. Однак Web3 все ще стикається з проблемами, зокрема з утриманням користувачів. Хоча адаптація користувачів стала простішою, їх утримання в децентралізованих екосистемах залишається складним завданням через обмежену кількість реальних застосувань і складність інтерфейсів. Тому важливо створювати зручні додатки та забезпечувати безперебійні взаємодії для довгострокової залученості користувачів у цей розвиваючийся цифровий ландшафт.

Безперебійна інтеграція всіх послуг Web3 в одному додатку

З моменту свого заснування у 2018 році Bitget Wallet зарекомендував себе як комплексний центр Web3. Він підтримує понад 100 блокчейнів, 20 000+ децентралізованих додатків (DApps) і мільйони токенів onchain, що робить його однією з найбільших децентралізованих платформ. У третьому кварталі активність свопів на платформі зросла на 125%, використання DApps — на 128%, а кількість переказів токенів збільшилася на 175%, що відображає зростання використання децентралізованих фінансових послуг. Додатково, гаманець пропонує розширені інструменти, такі як повні графіки свічок, сповіщення Smart Money і виявлення популярних токенів, що дає користувачам актуальні ринкові дані для прийняття обґрунтованих рішень. Для безпеки Bitget Wallet оснащений такими функціями, як безключовий MPC-гаманець, відстеження коштів onchain і фонд захисту користувачів на $300 мільйонів, що гарантує безпечний і зручний досвід використання.

Бачення майбутнього Web3

Операційний директор Bitget Wallet Алвін Кан зазначив: «Перевищення позначки в 40 мільйонів користувачів — це доказ нашої місії зробити криптовалюти доступними кожному, у будь-якому куточку світу. Bitget Wallet зареєстрував майже 6 мільйонів завантажень за місяць, наздоганяючи провідні біржі, що свідчить про те, що децентралізовані гаманці наздоганяють централізовані платформи, і ми раді очолювати цей перехід. Наша мета зрозуміла: надати безпечний і зручний шлюз до Web3 для наступного мільярда користувачів». Він додав: «Майбутнє Web3 залежить від того, наскільки ефективно ми зможемо подолати розрив між Web2 і Web3. Інтегруючи наш гаманець з такими платформами, як Telegram, ми спрощуємо прийняття криптовалют для масових користувачів і створюємо інструменти, які дозволяють безперешкодно взаємодіяти з децентралізованими платформами. Децентралізовані гаманці будуть розвиватися і стануть однією з основних точок входу для мільярдів нових користувачів, які вперше відкривають для себе Web3».

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