Bitcoin взлетел до рекордной суммы на фоне вероятных переговоров США и Китая — Finance.ua
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Bitcoin взлетел до рекордной суммы на фоне вероятных переговоров США и Китая

Криптовалюта
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Bitcoin взлетел до рекордной суммы на фоне вероятных переговоров США и Китая
Bitcoin взлетел до рекордной суммы на фоне вероятных переговоров США и Китая
В пятницу, 2 мая, цена Bitcoin выросла до 97 тысяч долларов на фоне вероятных переговоров США с Китаем.
Об этом сообщает Investing.com.
Крупнейшая в мире криптовалюта получила поддержку от крупного корпоративного владельца Strategy, объявившего о выпуске акций на сумму 21 млрд долларов. Bitcoin вырос на 1,7% до 96,806.4 долларов США в пятницу, 2 мая.

Курс криптовалют к доллару 💵

Рост Bitcoin в цены в значительной степени произошел после того, как министерство торговли Китая заявило, что открыто к торговым переговорам с США на фоне попыток Вашингтона начать диалог.
Это повысило надежды на торговые переговоры между крупнейшими экономиками мира после того, как они оказались в эпицентре жесткой торговой войны в апреле.
Однако Китай призвал американских чиновников к искренности, заявил, что любые переговоры все еще зависят от шагов США по снижению своих торговых тарифов против страны.
По материалам:
УНН
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