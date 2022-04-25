Bitcoin и Ethereum упали до шестинедельного минимума — Finance.ua

«Bitcoin уже упал ниже своей облачной поддержки Ichimoku на недельном графике, а вторичная поддержка составляет всего около $27 200», — заявил Кэти Стоктон, основатель и партнер-руководитель Fairlead Strategies.
Другие аналитики ожидают первоначального отката до $36 300.
«Bitcoin, похоже, ломает ключевой второстепенный двухмесячный тренд во время пятничного отката, который, вероятно, вызывает послабление к тестированию январских минимумов», — говорит технический стратег Fundstrat Марк Ньютон.
Аналитики из Nydig считают, что сейчас держать доллары становится все более выгодным, и некоторые инвесторы перераспределят средства из Bitcoin или золота на доллары. И Bitcoin будет зависеть от фундаментальных факторов, таких как рост пользователей и использование сети, но важно понимать развивающиеся макроэкономические отношения.