Bitcoin и Ethereum упали до шестинедельного минимума — Finance.ua
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Bitcoin и Ethereum упали до шестинедельного минимума

Сегодня 19:43Финтех и Карты
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Стоимость наибольшей криптовалюты снизилась на 3,2%, до $38 236, что стало самым низким уровнем с 15 марта. Вторая по величине монета Ethereum снизилась на 4,8% до $2799.
Bloomberg пишет, что такой спад произошел из-за решения Федеральной резервной системы США повысить ставки на 50 пунктов для борьбы с инфляцией.
Аналитики прогнозируют возможность дальнейшего снижения, потому что некоторые из факторов, способствовавших быстрому росту криптовалют за последние пару лет, обратятся назад.
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«Bitcoin уже упал ниже своей облачной поддержки Ichimoku на недельном графике, а вторичная поддержка составляет всего около $27 200», — заявил Кэти Стоктон, основатель и партнер-руководитель Fairlead Strategies.
Другие аналитики ожидают первоначального отката до $36 300.
«Bitcoin, похоже, ломает ключевой второстепенный двухмесячный тренд во время пятничного отката, который, вероятно, вызывает послабление к тестированию январских минимумов», — говорит технический стратег Fundstrat Марк Ньютон.
Аналитики из Nydig считают, что сейчас держать доллары становится все более выгодным, и некоторые инвесторы перераспределят средства из Bitcoin или золота на доллары. И Bitcoin будет зависеть от фундаментальных факторов, таких как рост пользователей и использование сети, но важно понимать развивающиеся макроэкономические отношения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: ITC.ua
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