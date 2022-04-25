Bitcoin и Ethereum упали до шестинедельного минимума — Finance.ua

Bitcoin и Ethereum упали до шестинедельного минимума

Сегодня 19:43 — Финтех и Карты

Стоимость наибольшей криптовалюты снизилась на 3,2%, до $38 236, что стало самым низким уровнем с 15 марта. Вторая по величине монета Ethereum снизилась на 4,8% до $2799.

Bloomberg пишет , что такой спад произошел из-за решения Федеральной резервной системы США повысить ставки на 50 пунктов для борьбы с инфляцией.

Аналитики прогнозируют возможность дальнейшего снижения, потому что некоторые из факторов, способствовавших быстрому росту криптовалют за последние пару лет, обратятся назад.

«Bitcoin уже упал ниже своей облачной поддержки Ichimoku на недельном графике, а вторичная поддержка составляет всего около $27 200», — заявил Кэти Стоктон, основатель и партнер-руководитель Fairlead Strategies.

Другие аналитики ожидают первоначального отката до $36 300.

«Bitcoin, похоже, ломает ключевой второстепенный двухмесячный тренд во время пятничного отката, который, вероятно, вызывает послабление к тестированию январских минимумов», — говорит технический стратег Fundstrat Марк Ньютон.

Аналитики из Nydig считают, что сейчас держать доллары становится все более выгодным, и некоторые инвесторы перераспределят средства из Bitcoin или золота на доллары. И Bitcoin будет зависеть от фундаментальных факторов, таких как рост пользователей и использование сети, но важно понимать развивающиеся макроэкономические отношения.

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