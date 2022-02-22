Bitcoin и другие криптовалюты упали в цене на фоне новостей о ОРДЛО — Finance.ua

Аналитики связывают это падение с эскалацией напряженности из-за подписания президентом РФ указов о признании независимости ОРДЛО и вводе войск на оккупированные территории.
«Bitcoin, как и криптовалюта в целом, за одну ночь двигались вместе с азиатскими фондовыми индексами, поскольку заголовки о российско-украинском обострении повлекли за собой движение цен», — сказал CNBC Крис Дик, трейдер провайдера криптовалют B2C2.
По состоянию на 17:00 по Киеву Ethereum несколько отыграл падение, поднявшись до 2639 долларов. А Bitcoin — поднялся до 38 013 долларов.