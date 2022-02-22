Bitcoin и другие криптовалюты упали в цене на фоне новостей о ОРДЛО — Finance.ua
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Bitcoin и другие криптовалюты упали в цене на фоне новостей о ОРДЛО

Сегодня 17:54Фондовый рынок
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Bitcoin и другие криптовалюты во вторник упали на фоне новостей о признании Россией независимости ОРДЛО и вводе войск на оккупированные территории.
Об этом пишет CNBC.
Так, в ходе утренних торгов Bitcoin упал до 36 370 долларов — самого низкого уровня за последние 2 недели.
Впоследствии самая большая в мире криптовалюта сократила свои потери, торгуясь с падением на 3% за 24 часа до цены 37 495 долларов за монету.
При этом другие криптовалюты также падали в цене: Ethereum упал на 4%, XRP — на 10%.
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Аналитики связывают это падение с эскалацией напряженности из-за подписания президентом РФ указов о признании независимости ОРДЛО и вводе войск на оккупированные территории.
«Bitcoin, как и криптовалюта в целом, за одну ночь двигались вместе с азиатскими фондовыми индексами, поскольку заголовки о российско-украинском обострении повлекли за собой движение цен», — сказал CNBC Крис Дик, трейдер провайдера криптовалют B2C2.
По состоянию на 17:00 по Киеву Ethereum несколько отыграл падение, поднявшись до 2639 долларов. А Bitcoin — поднялся до 38 013 долларов.
По материалам: Економічна Правда
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