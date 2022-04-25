Биржа Nasdaq закрывает доступ инвесторам из рф — Finance.ua
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Биржа Nasdaq закрывает доступ инвесторам из рф

Сегодня 11:12Фондовый рынок
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Биржа Nasdaq закрывает доступ инвесторам из рфБиржа Nasdaq закрывает доступ инвесторам из рф
Биржа Nasdaq закрывает доступ для резидентов из россии.
Об этом говорится в сообщении от Saxo Bank, которое было отправлено пользователям, сотрудничающим с Nasdaq.
Доступ к бирже для резидентов из рф закроют с 29 апреля. В сообщении также отметили, что россияне больше не будут иметь доступ к актуальным рыночным данным бирж Nasdaq, а любые активные подписки на рыночные данные будут автоматически отменены.
«Следующие изменения произойдут с 29 апреля 2022 года. У клиентов, проживающих в россии, больше не будет доступа к текущим рыночным данным или данным с задержкой с бирж Nasdaq в США и странах Северной Европы, если на счету отсутствует позиция, торгуемая на указанных биржах», — говорится в сообщении.
Кстати, на сегодняшний день на американской бирже Nasdaq торгуют акциями более 3200 компаний.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Корреспондент.net
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