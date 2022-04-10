Binancе выпустит для украинцев благотворительную криптокарту — Finance.ua

Криптокомпания Binancе уже предоставила поддержку Украине в размере 10 миллионов долларов и планирует увеличить эту сумму до 20 миллионов в ближайшее время.
Об этом в Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
В течение этого месяца Binance также запустит благотворительную криптокарту для всех украинцев, которые были вынуждены покинуть территорию Украины и нуждаются в помощи.
«Это важная поддержка для наших граждан во время войны. Команда Binance продолжает сотрудничество с министерством по внедрению криптозаконодательства и интеграции приложения Дія для идентификации украинских пользователей криптобиржи. Binance неукоснительно соблюдает требования санкционной политики в отношении российских чиновников и банков из санкционного списка, причастных к военной агрессии в Украине, а также в режиме 24/7 будет реагировать на конкретные случаи, когда санкционный режим может быть нарушен», — сказал он.