Binancе выпустит для украинцев благотворительную криптокарту — Finance.ua

Binancе выпустит для украинцев благотворительную криптокарту

Сегодня 09:46 — Фондовый рынок

Криптокомпания Binancе уже предоставила поддержку Украине в размере 10 миллионов долларов и планирует увеличить эту сумму до 20 миллионов в ближайшее время.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В течение этого месяца Binance также запустит благотворительную криптокарту для всех украинцев, которые были вынуждены покинуть территорию Украины и нуждаются в помощи.

«Это важная поддержка для наших граждан во время войны. Команда Binance продолжает сотрудничество с министерством по внедрению криптозаконодательства и интеграции приложения Дія для идентификации украинских пользователей криптобиржи. Binance неукоснительно соблюдает требования санкционной политики в отношении российских чиновников и банков из санкционного списка, причастных к военной агрессии в Украине, а также в режиме 24/7 будет реагировать на конкретные случаи, когда санкционный режим может быть нарушен», — сказал он.

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