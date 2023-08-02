Безработным в Украине повысят размер минимальной помощи — Finance.ua

Безработным в Украине повысят размер минимальной помощи Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Кабинет Министров предлагает повысить размер минимальной помощи по безработице. Сейчас деньги получает незначительное количество украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

Документ предлагает поднять размер минимальных выплат на время военного положения с 1000 до 1500 гривен. Такая сумма назначается людям без страхового стажа и работающим в течение последнего года менее 7 месяцев.

Повышение минимального размера пособия по безработице будет осуществлено за счет и в рамках средств, предусмотренных на такие цели в бюджете Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Прогнозная среднемесячная численность зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице в минимальном размере, составляет 38,7 тыс. человек. При этом расходы на повышение минимального размера пособия по безработице до конца года составят ориентировочно 111 млн гривен.

Справка Finance.ua:

В июне 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 113,4 тысячи, среди которых 80,7 тысячи — женщины. Год назад было 316,4 тысячи безработных.

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие, упало за год с 264,9 до 47,0 тысяч человек.

Во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней. Кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составит 6700 гривен — размер минимальной зарплаты. Раньше в Украине платили 150% минималки. Размер минимальной помощи по безработице сокращен с 1800 до 1000 гривен.

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