Безработным в Украине повысят размер минимальной помощи — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Безработным в Украине повысят размер минимальной помощи

Казна и Политика
1
Кабинет Министров предлагает повысить размер минимальной помощи по безработице. Сейчас деньги получает незначительное количество украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Документ предлагает поднять размер минимальных выплат на время военного положения с 1000 до 1500 гривен. Такая сумма назначается людям без страхового стажа и работающим в течение последнего года менее 7 месяцев.
Повышение минимального размера пособия по безработице будет осуществлено за счет и в рамках средств, предусмотренных на такие цели в бюджете Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.
Прогнозная среднемесячная численность зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице в минимальном размере, составляет 38,7 тыс. человек. При этом расходы на повышение минимального размера пособия по безработице до конца года составят ориентировочно 111 млн гривен.

Справка Finance.ua:

  • В июне 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 113,4 тысячи, среди которых 80,7 тысячи — женщины. Год назад было 316,4 тысячи безработных.
  • Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие, упало за год с 264,9 до 47,0 тысяч человек.
  • Во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней. Кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составит 6700 гривен — размер минимальной зарплаты. Раньше в Украине платили 150% минималки. Размер минимальной помощи по безработице сокращен с 1800 до 1000 гривен.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.