Безработных украинцев становится меньше (инфографика) — Finance.ua

Безработных украинцев становится меньше (инфографика) Сегодня 10:59 — Личные финансы

Безработных украинцев становится меньше (инфографика)

Рынок труда в Украине возобновляется. В апреле соискатели создали и обновили на 18% меньше резюме, чем в марте. В распределении по полу: 55% кандидатов составляют женщины, 45% — мужчины.

Об этом свидетельствует аналитика Work.ua.

Преимущественно новые кандидаты прибывали по должностям: продавец-консультант, менеджер по продажам, администратор, водитель, офис-менеджер, бармен/бариста, бухгалтер, менеджер по работе с клиентами, официант, оператор контакт-центра, охранник. Большинство новых кандидатов находятся в Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Харьковской областях, а также дистанционно.

Конкуренция за работу сходит на нет

Соискатели могут этому порадоваться, чего не скажешь о работодателях.

По статистике системы управления наймом (СУН) Work.ua, в апреле конкуренция соискателей за работу была ниже уровня 2021 года и практически достигла довоенного уровня. Времена, когда на одну вакансию поступало сотни отзывов, уже в прошлом.

Инфографика: Work.ua

Самый высокий спрос соискателей наблюдается в Киевской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой областях. Самый низкий — в Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Черкасской и Ивано-Франковской областях.

Высокая конкуренция соискателей на одну вакансию происходит по должностям диджитал-специалистов с возможностью работать дистанционно: верстальщик, Front-end программист, тестировщик, вебдизайнер, специалист чата, видеомонтажер, ретушер, программист Java и копирайтер.

Самая низкая конкуренция соискателей преимущественно на вакансии врачей: гастроэнтеролог, эндоскопист, эндокринолог, оториноларинголог, кардиолог, а также по должностям: заведующий аптекой, ветеринарный врач, дизелист, горняк.

В Киевской области платят больше

Средняя зарплата в Украине составляет 16000 грн.

Детальнее по областям: в Днепропетровской и Харьковской — по 15 000 грн, в Одесской — 15 500 грн, во Львовской — 16 000 грн. В Киевской области оплата труда выросла на 500 грн и теперь составляет 18 000 грн.

Согласно данным СУН, самая высокая средняя оплата труда в Украине находится в диапазоне от 25 000 до 52 500 грн.

10 должностей с самой большой средней зарплатой:

52 500 грн — медиабайер.

41 500 грн — водитель-международник.

30 000 грн — арматурщик, бизнес-аналитик, продюсер, региональный менеджер, рихтовщик, риелтор, тонировщик.

29 000 грн — главный инженер, координатор по сбыту.

28 750 грн — менеджер по работе с супермаркетами.

27 600 грн — руководитель интернет-магазина.

27 500 грн — 3D-визуализатор, автоэлектрик, дизелист.

26 250 грн — зубной техник.

25 450 грн — вебдизайнер.

25 000 грн — автомеханик, автослесарь, прораб, дизайнер интерьера, инженер по гарантии, категорийный менеджер, мастер СТО, менеджер по развитию, менеджер ВЭД, менеджер проектов, программист ЧПУ, технолог мебели, специалист по камнеобработке.

Инфографика: Work.ua

Самая низкая средняя зарплата находится в диапазоне от 7 900 до 10 500 грн по должностям: библиотекарь, мастер производственного обучения, уборщик, санитар, посудомоечник, музыкальный руководитель, социальный работник, ассистент ветеринарного врача, оператор аттракционов, горничная.

Работы в Украине хватает всем

Соискатели могут выбирать, где и кем работать. Кроме того, украинцам открываются возможности профессионального и финансового роста. Для этого нужно быть открытым к новому и готовым учиться и переучиваться.

Работодателям следует существенно пересмотреть подход к найму. Просто публиковать вакансии уже недостаточно. Прежде всего нужно позаботиться о бренде работодателя, это будет становиться все более важным в привлечении талантов в компанию. Также использовать все возможные инструменты поиска, активно предлагать вакансии кандидатам, работать с базами кандидатов.

На горизонте виднеется дефицит квалифицированных кадров. Эксперты рынка труда прогнозируют возможные решения ситуации путем:

пересмотра политики найма и увеличения фокуса на подборе молодых специалистов и профессионалов в возрасте;

пересмотра отношения к профессиям, считавшимся сугубо мужскими, и наем женщин, ведь профессионализм не имеет гендера, возраста и каких-либо других ограничений;

внедрения программ повышения квалификации имеющихся кадров;

внедрения программ по трудоустройству ветеранов, ВПЛ;

создания привлекательных условий для возвращения украинцев из-за границы;

привлечения работников из других стран.

Всем участникам рынка труда нужно понять, что в моменте больше кандидатов на рынке не станет, а оплата труда стремительно не возрастет. Поэтому нужно работать на тех условиях и с теми кандидатами, которые есть, и прилагать усилия для развития и победы Украины.

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