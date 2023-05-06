Безработных украинцев становится меньше (инфографика) — Finance.ua

Безработных украинцев становится меньше (инфографика)
Рынок труда в Украине возобновляется. В апреле соискатели создали и обновили на 18% меньше резюме, чем в марте. В распределении по полу: 55% кандидатов составляют женщины, 45% — мужчины.
Об этом свидетельствует аналитика Work.ua.
Преимущественно новые кандидаты прибывали по должностям: продавец-консультант, менеджер по продажам, администратор, водитель, офис-менеджер, бармен/бариста, бухгалтер, менеджер по работе с клиентами, официант, оператор контакт-центра, охранник. Большинство новых кандидатов находятся в Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Харьковской областях, а также дистанционно.
Конкуренция за работу сходит на нет
Соискатели могут этому порадоваться, чего не скажешь о работодателях.
По статистике системы управления наймом (СУН) Work.ua, в апреле конкуренция соискателей за работу была ниже уровня 2021 года и практически достигла довоенного уровня. Времена, когда на одну вакансию поступало сотни отзывов, уже в прошлом.
Самый высокий спрос соискателей наблюдается в Киевской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой областях. Самый низкий — в Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Черкасской и Ивано-Франковской областях.
Высокая конкуренция соискателей на одну вакансию происходит по должностям диджитал-специалистов с возможностью работать дистанционно: верстальщик, Front-end программист, тестировщик, вебдизайнер, специалист чата, видеомонтажер, ретушер, программист Java и копирайтер.
Самая низкая конкуренция соискателей преимущественно на вакансии врачей: гастроэнтеролог, эндоскопист, эндокринолог, оториноларинголог, кардиолог, а также по должностям: заведующий аптекой, ветеринарный врач, дизелист, горняк.
В Киевской области платят больше
Средняя зарплата в Украине составляет 16000 грн.
Детальнее по областям: в Днепропетровской и Харьковской — по 15 000 грн, в Одесской — 15 500 грн, во Львовской — 16 000 грн. В Киевской области оплата труда выросла на 500 грн и теперь составляет 18 000 грн.
Согласно данным СУН, самая высокая средняя оплата труда в Украине находится в диапазоне от 25 000 до 52 500 грн.
10 должностей с самой большой средней зарплатой:
- 52 500 грн — медиабайер.
- 41 500 грн — водитель-международник.
- 30 000 грн — арматурщик, бизнес-аналитик, продюсер, региональный менеджер, рихтовщик, риелтор, тонировщик.
- 29 000 грн — главный инженер, координатор по сбыту.
- 28 750 грн — менеджер по работе с супермаркетами.
- 27 600 грн — руководитель интернет-магазина.
- 27 500 грн — 3D-визуализатор, автоэлектрик, дизелист.
- 26 250 грн — зубной техник.
- 25 450 грн — вебдизайнер.
- 25 000 грн — автомеханик, автослесарь, прораб, дизайнер интерьера, инженер по гарантии, категорийный менеджер, мастер СТО, менеджер по развитию, менеджер ВЭД, менеджер проектов, программист ЧПУ, технолог мебели, специалист по камнеобработке.
Самая низкая средняя зарплата находится в диапазоне от 7 900 до 10 500 грн по должностям: библиотекарь, мастер производственного обучения, уборщик, санитар, посудомоечник, музыкальный руководитель, социальный работник, ассистент ветеринарного врача, оператор аттракционов, горничная.
Работы в Украине хватает всем
Соискатели могут выбирать, где и кем работать. Кроме того, украинцам открываются возможности профессионального и финансового роста. Для этого нужно быть открытым к новому и готовым учиться и переучиваться.
Работодателям следует существенно пересмотреть подход к найму. Просто публиковать вакансии уже недостаточно. Прежде всего нужно позаботиться о бренде работодателя, это будет становиться все более важным в привлечении талантов в компанию. Также использовать все возможные инструменты поиска, активно предлагать вакансии кандидатам, работать с базами кандидатов.
На горизонте виднеется дефицит квалифицированных кадров. Эксперты рынка труда прогнозируют возможные решения ситуации путем:
- пересмотра политики найма и увеличения фокуса на подборе молодых специалистов и профессионалов в возрасте;
- пересмотра отношения к профессиям, считавшимся сугубо мужскими, и наем женщин, ведь профессионализм не имеет гендера, возраста и каких-либо других ограничений;
- внедрения программ повышения квалификации имеющихся кадров;
- внедрения программ по трудоустройству ветеранов, ВПЛ;
- создания привлекательных условий для возвращения украинцев из-за границы;
- привлечения работников из других стран.
Всем участникам рынка труда нужно понять, что в моменте больше кандидатов на рынке не станет, а оплата труда стремительно не возрастет. Поэтому нужно работать на тех условиях и с теми кандидатами, которые есть, и прилагать усилия для развития и победы Украины.
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