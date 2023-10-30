Без посредников и переплат: где в Украине дешевле всего получить загранпаспорт — Finance.ua

Без посредников и переплат: где в Украине дешевле всего получить загранпаспорт Сегодня 08:03 — Личные финансы

Без посредников и переплат: где в Украине дешевле всего получить загранпаспорт

Многие украинцы получали загранпаспорт Украины в отделениях паспортного сервиса ГП «Документ». Это государственное предприятие предлагает удобный сервис в торговых центрах или помещениях с ремонтом, однако берет за это дополнительные деньги.

Официальный сервисный сбор паспортного сервиса ГП «Документ» составляет 540 грн. Именно такую ​​сумму переплачивает гражданин, решивший воспользоваться услугами этой компании.

В результате если стандартная цена загранпаспорта составляет 856 грн, в ГП «Документ» вы заплатите за него 1396 грн при тех же сроках оформления документа.

Как сэкономить при оформлении загранпаспорта

Получить загранпаспорт Украины можно без переплат по стандартной цене, установленной правительством. Для этого нужно обратиться в ЦПАУ в вашем городе, который предоставляет такую ​​услугу, или в местное отделение Государственной миграционной службы Украины.

На сайте службы есть электронная очередь. Она позволяет выбрать удобное отделение, записаться на определенное время и не стоять в очереди на оформление загранпаспорта. Для бронирования времени нужно только указать свой телефон, фамилию, имя и отчество.

Когда время выбрано и система подтвердила бронирование, на сайте Государственной миграционной службы необходимо сформировать реквизиты на оплату, а затем оплатить квитанцию ​​в любом банке или через мобильное приложение.

Два этих шага позволят вам получить сервис по оформлению загранпаспорта Украины по стандартной цене без переплат и не тратить время в очередях.

Вышеуказанные сервисы доступны по ссылкам «электронная очередь» и «платежные реквизиты» на главной странице сайта Государственной миграционной службы Украины" dmsu.gov.ua.

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