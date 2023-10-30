Без посредников и переплат: где в Украине дешевле всего получить загранпаспорт — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Без посредников и переплат: где в Украине дешевле всего получить загранпаспорт

Личные финансы
44
Без посредников и переплат: где в Украине дешевле всего получить загранпаспорт
Без посредников и переплат: где в Украине дешевле всего получить загранпаспорт
Многие украинцы получали загранпаспорт Украины в отделениях паспортного сервиса ГП «Документ». Это государственное предприятие предлагает удобный сервис в торговых центрах или помещениях с ремонтом, однако берет за это дополнительные деньги.
Официальный сервисный сбор паспортного сервиса ГП «Документ» составляет 540 грн. Именно такую ​​сумму переплачивает гражданин, решивший воспользоваться услугами этой компании.
В результате если стандартная цена загранпаспорта составляет 856 грн, в ГП «Документ» вы заплатите за него 1396 грн при тех же сроках оформления документа.

Как сэкономить при оформлении загранпаспорта

Получить загранпаспорт Украины можно без переплат по стандартной цене, установленной правительством. Для этого нужно обратиться в ЦПАУ в вашем городе, который предоставляет такую ​​услугу, или в местное отделение Государственной миграционной службы Украины.
На сайте службы есть электронная очередь. Она позволяет выбрать удобное отделение, записаться на определенное время и не стоять в очереди на оформление загранпаспорта. Для бронирования времени нужно только указать свой телефон, фамилию, имя и отчество.
Когда время выбрано и система подтвердила бронирование, на сайте Государственной миграционной службы необходимо сформировать реквизиты на оплату, а затем оплатить квитанцию ​​в любом банке или через мобильное приложение.
Место для вашей рекламы
Два этих шага позволят вам получить сервис по оформлению загранпаспорта Украины по стандартной цене без переплат и не тратить время в очередях.
Вышеуказанные сервисы доступны по ссылкам «электронная очередь» и «платежные реквизиты» на главной странице сайта Государственной миграционной службы Украины" dmsu.gov.ua.

Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку 🤑

По материалам:
Avianews.com
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.