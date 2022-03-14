Бермуды приостановили действие сертификатов летной годности российских самолетов — Finance.ua

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Бермуды приостановили действие сертификатов летной годности российских самолетов

Сегодня 06:19Фондовый рынок
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Бермуды приостановили действие сертификатов летной годности российских самолетовБермуды приостановили действие сертификатов летной годности российских самолетов
Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) решило приостановить сертификаты лётной годности для российских самолетов.
«Международные санкции против авиационного сектора оказали существенное влияние на способность поддерживать надзор за безопасностью российских самолетов из бермудского авиареестра. Система летной годности была ограничена до такой степени, что BCAA не может уверенно утвердить эти самолеты как годные к полетам», — говорится в заявлении управления.
С учетом этого, BCAA с 23:59 UTC 12 марта 2022 г. временно приостановило действие всех сертификатов летной годности тех самолетов, которые эксплуатируются в соответствии со статьей 83bis соглашения между Бермудскими островами и россией.
«Для любого находящегося в воздухе в 23:59 UTC 12 марта 2022 года временная приостановка вступает в силу сразу после приземления», — отмечается в сообщении ВСАА.
Бермуды — заморская территория Великобритании.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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