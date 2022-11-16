Белый дом просит Конгресс выделить $37,7 млрд на поддержку Украины — Finance.ua
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Белый дом просит Конгресс выделить $37,7 млрд на поддержку Украины

Казна и Политика
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Белый дом просит Конгресс выделить $37,7 млрд на поддержку Украины
Белый дом просит Конгресс выделить $37,7 млрд на поддержку Украины
Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить 37,7 миллиарда долларов на помощь Украине в качестве срочной помощи в связи с исчерпанием уже одобренных расходов в рамках временного бюджета.
Об этом сообщает AP.
В письме директора административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг к спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси отмечается, что более трех четвертей из 40 миллиардов долларов, одобренных Конгрессом в начале 2022 года для Украины, уже выплачены или запланированы.
«Итого, при мощной двухпартийной поддержке в Конгрессе мы предоставили значительную помощь, которая имела решающее значение для успеха Украины на поле боя — и мы не можем позволить этой поддержке иссякнуть», — говорится в письме Янг.
Помощь Украине, о которой просит Белый дом, охватывает:
  • $21,7 миллиарда на военную, разведывательную и прочую оборонную поддержку;
  • $14,5 миллиарда на гуманитарную помощь и поддержку функционирования украинского правительства;
  • $900 миллионов на здравоохранение и поддержку украинцев, проживающих в США;
  • $626 миллионов в поддержку ядерной безопасности Украины.
Напомним, ранее Конгресс уже утвердил в качестве срочного финансирования 12,3 миллиарда долларов помощи Украине в пределах временного бюджета.
В прошлом месяце стало известно, что члены Конгресса из Демократической и Республиканской партий обсуждают возможность принять закон о выделении 50 миллиардов долларов помощи Украине вперед на фоне опасений, что после выборов законодатели могут более скептически относиться к поддержке Киева.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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