Байден ввел в действие закон о субсидиях на $52 млрд для производства чипов — Finance.ua

Байден ввел в действие закон о субсидиях на $52 млрд для производства чипов Сегодня 05:26 — Мир

Байден ввел в действие закон о субсидиях на $52 млрд для производства чипов

Президент США Джо Байден подписал указ о вступлении в силу закона о субсидиях для производства полупроводников на $52 млрд.

Об этом пишет Reuters.

Инициатива Чипы и наука также включает в себя инвестиционный налоговый кредит для заводов по производству чипов, который оценивается в $24 млрд.

Белый дом сообщил, что Министерство торговли запустило сайт CHIPS.gov. — ведомство будет выделять средства на производство чипов.

Указ Байдена устанавливает шесть основных приоритетов для руководства реализацией и учреждает межведомственный совет по реализации программы.

Председательствует в совете директор Национального экономического совета Брайан Диз, советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан и исполняющий обязанности директора Управления научно-технического управления Алондра Нельсон.

В совет войдут Госсекретарь США, министры обороны, торговли, казначейства, труда и энергетики.

«Субсидируя производство чипов в США и расширяя финансирование исследований, закон имеет целью преодолеть постоянный дефицит, коснувшийся всего: от автомобилей и оружия до стиральных машин и видеоигр», — пишет агентство.

В Белом доме заявили, что программа будет включать тщательный анализ заявок, а также строгое соответствие требованиям подотчетности, чтобы гарантировать, что средства налогоплательщиков защищены и тратятся рационально.

Критики такого решения утверждали, что законопроект является подарком прибыльным компаниям по производству микросхем, ранее закрывших заводы в США. В свою очередь, Байден заявил, что «этот закон не раздает компаниям чистые чеки».

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НВ По материалам:

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