Байден ввел в действие закон о субсидиях на $52 млрд для производства чипов — Finance.ua

Байден ввел в действие закон о субсидиях на $52 млрд для производства чипов
Президент США Джо Байден подписал указ о вступлении в силу закона о субсидиях для производства полупроводников на $52 млрд.
Об этом пишет Reuters.
Инициатива Чипы и наука также включает в себя инвестиционный налоговый кредит для заводов по производству чипов, который оценивается в $24 млрд.
Белый дом сообщил, что Министерство торговли запустило сайт CHIPS.gov. — ведомство будет выделять средства на производство чипов.
Указ Байдена устанавливает шесть основных приоритетов для руководства реализацией и учреждает межведомственный совет по реализации программы.
Председательствует в совете директор Национального экономического совета Брайан Диз, советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан и исполняющий обязанности директора Управления научно-технического управления Алондра Нельсон.
В совет войдут Госсекретарь США, министры обороны, торговли, казначейства, труда и энергетики.
«Субсидируя производство чипов в США и расширяя финансирование исследований, закон имеет целью преодолеть постоянный дефицит, коснувшийся всего: от автомобилей и оружия до стиральных машин и видеоигр», — пишет агентство.
В Белом доме заявили, что программа будет включать тщательный анализ заявок, а также строгое соответствие требованиям подотчетности, чтобы гарантировать, что средства налогоплательщиков защищены и тратятся рационально.
Критики такого решения утверждали, что законопроект является подарком прибыльным компаниям по производству микросхем, ранее закрывших заводы в США. В свою очередь, Байден заявил, что «этот закон не раздает компаниям чистые чеки».
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