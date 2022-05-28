Байден утвердил отмену пошлин на импорт стали из Украины — Finance.ua
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Байден утвердил отмену пошлин на импорт стали из Украины

Сегодня 17:45Казна и Политика
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Президент США Джо Байден утвердил отмену пошлин на импорт стали из Украины. Беспошлинный импорт будет действовать в течение одного года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт «Белого дома».
Сообщается, что США и Украина установили тесные отношения в сфере безопасности, и украинская сталелитейная промышленность была подорвана неспровоцированной войной россии. В то же время отмечается, что США и Украина заинтересованы в сохранении этой отрасли в качестве спасательного круга, пока страна будет восстанавливаться.
«В свете дискуссий по вопросам безопасности и значительного нарушения способности Украины производить сталь я прихожу к выводу, что нынешняя ситуация в Украине представляет собой особый случай. Я принял решение приостановить действие тарифов на импорт стальных изделий и производных стальных изделий из Украины сроком на 1 год», — говорится в заявлении Байдена.
Отметим, речь идет о 25%-й пошлине на украинскую сталь, которая была введена в 2018 году при администрации Дональда Трампа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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