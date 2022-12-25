Байден подписал оборонный бюджет США на 2023 год — Finance.ua

Байден подписал оборонный бюджет США на 2023 год Сегодня 11:43 — Мир

Байден подписал оборонный бюджет США на 2023 год

Президент США Джо Байден подписал законопроект об оборонном бюджете на сумму 858 млрд долларов, предусматривающий 800 млн долларов для помощи Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Законопроект предусматривает ассигнование на программы Министерства обороны США, военное строительство, программы национальной безопасности Министерства энергетики, программы разведки, Государственного департамента, Министерства внутренней безопасности, Морской администрации и другое.

Также в проекте предусматривается:

6 млрд долларов на сдерживание россии в Европе;

800 млн долларов в помощь Украине.

В частности, в документе зафиксировано продолжение запрета сотрудничества США с россией в военной сфере на пять лет.

Напомним, Сенат США одобрил проект бюджета страны на 2023 год.

Конгресс США в четверг, 22 декабря, утвердил поправку к законопроекту о финансировании американского правительства, что позволит передавать Украине средства от продажи арестованных активов страны-агрессора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

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