Банкир спрогнозировала, что будет с курсом доллара в ближайшие дни — Finance.ua

Банкир спрогнозировала, что будет с курсом доллара в ближайшие дни Сегодня 14:00 — Валюта

Банкир спрогнозировала, что будет с курсом доллара в ближайшие дни

Курс доллара в Украине до 20 августа будет находиться в диапазоне 37,3 — 37,8 грн/долл.

Как прогнозирует директор департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Анна Золотько, сильных изменений в курсе доллара до конца текущей недели ждать не стоит, потому что спрос на валюту несколько упал. По ее прогнозу, и гривна не будет проявлять себя активно, хотя изменения будут, передает 24 канал

«Сейчас мы находимся в благоприятном для гривны временном промежутке — в середине месяца спрос на валюту со стороны населения обычно снижается. Поэтому я не прогнозирую дальнейший рост курса. Правда, учитывая сложившийся на рынке фактический баланс между спросом и предложением, и укрепления гривны, похоже, ждать не стоит», — отметила эксперт.

Банкир считает, что приближение осени и усиление опасений украинцев по поводу повторения энергетического кризиса могут несколько укрепить доллар, что в свою очередь может повысить спрос на валюту на сером рынке.

УНІАН По материалам:

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