Банкир спрогнозировала, что будет с курсом доллара в ближайшие дни — Finance.ua
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Банкир спрогнозировала, что будет с курсом доллара в ближайшие дни

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Банкир спрогнозировала, что будет с курсом доллара в ближайшие дни
Банкир спрогнозировала, что будет с курсом доллара в ближайшие дни
Курс доллара в Украине до 20 августа будет находиться в диапазоне 37,3 — 37,8 грн/долл.
Как прогнозирует директор департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Анна Золотько, сильных изменений в курсе доллара до конца текущей недели ждать не стоит, потому что спрос на валюту несколько упал. По ее прогнозу, и гривна не будет проявлять себя активно, хотя изменения будут, передает 24 канал.
«Сейчас мы находимся в благоприятном для гривны временном промежутке — в середине месяца спрос на валюту со стороны населения обычно снижается. Поэтому я не прогнозирую дальнейший рост курса. Правда, учитывая сложившийся на рынке фактический баланс между спросом и предложением, и укрепления гривны, похоже, ждать не стоит», — отметила эксперт.
Банкир считает, что приближение осени и усиление опасений украинцев по поводу повторения энергетического кризиса могут несколько укрепить доллар, что в свою очередь может повысить спрос на валюту на сером рынке.
По материалам:
УНІАН
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