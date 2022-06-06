Банки выдали в полтора раза больше кредитов аграриям: с начала года сумма превысила 30 млрд грн — Finance.ua
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Банки выдали в полтора раза больше кредитов аграриям: с начала года сумма превысила 30 млрд грн

Сегодня 17:40Кредит&Депозит
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Банки выдали в полтора раза больше кредитов аграриям: с начала года сумма превысила 30 млрд грнБанки выдали в полтора раза больше кредитов аграриям: с начала года сумма превысила 30 млрд грн
По состоянию на начало мая 2022 года доля кредитов, предоставленных банками компаниям, имеющим отношение к сельскому, лесному и рыбному хозяйствам, составила 13,2% от общего количества кредитов. В сумме кредитный портфель агросектора составил 99,1 млрд грн. Большинство кредитов (75%) было предоставлено в национальной валюте (74,3 млрд грн).
Об этом сообщает платформа Опендатабот.
Несмотря на войну, с января по апрель 2022 года кредитование сельскохозяйственных компаний выросло на 20% (на 16,5 млрд грн). В целом за год кредитный портфель банков в аграрном секторе вырос на 52,4%. Это 34 млрд грн в денежном выражении.
Инфографика: Опендатабот Инфографика: Опендатабот
В основном агрокомпании обращаются за краткосрочными займами для обеспечения посевной кампании.
Доля краткосрочных кредитов со сроком погашения до 1 года составила 50,4% (49,9 млрд грн). За 4 месяца 2022 года она выросла на 5,3% (в денежном выражении — более 12,6 млрд грн).
В свою очередь доля краткосрочных займов среди кредитов, предоставленных в национальной валюте, составила 50,2% (37,3 млрд грн), а среди кредитов, предоставленных в иностранной валюте, — 50,9% (12,5 млрд грн).
Инфографика: Опендатабот Инфографика: Опендатабот
Лидерами по объемам кредитования
стали Киев и Киевская область — 28,4% (28,1 млрд грн) от общего объема предоставленных кредитов по Украине. На Харьковскую область пришлось 9,5% (9,5 млрд грн), на Днепропетровскую — 7,6% (7,5 млрд грн), и на Одесскую — 6,6% (6,5 млрд грн).
Инфографика: Опендатабот Инфографика: Опендатабот
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Самые лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Сравнить и подобрать кредит можно здесь
По материалам: Finance.ua
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