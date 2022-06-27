Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще более чем на 1 млрд грн — Finance.ua

Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще более чем на 1 млрд грн Сегодня 21:27 — Кредит&Депозит

Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще более чем на 1 млрд грн

За прошедшую неделю в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдано 390 льготных кредитов на общую сумму 1,14 млрд грн, в том числе, банками государственного сектора экономики заключено 346 кредитных договоров на сумму 544 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Всего с момента старта программы предприниматели получили от уполномоченных банков 44,9 тыс. кредитов на общую сумму 127,21 млрд грн, из которых 28, 6 тыс. — банками государственного сектора экономики на общую сумму 48,34 млрд грн.

За период действия военного положения в Украине в рамках программы заключено 10 тыс. кредитных договоров на общую сумму 37,58 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 8 тыс. кредитных договоров на сумму 21,69 млрд грн). Больше всего брали займов сельскохозяйственные товаропроизводители — 19,32 млрд грн, 11,30 млрд грн займов взяли на антивоенные цели, 3,69 млрд грн — как антикризисные кредиты, 2,84 млрд грн — как рефинансирование предварительно полученных кредитов, 420 млн грн — на инвестиционные цели.

Инфографика: Минфин

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Фінансовий клуб По материалам:

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