Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще более чем на 1 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще более чем на 1 млрд грн

Кредит&Депозит
30
Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще более чем на 1 млрд грн
Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще более чем на 1 млрд грн
За прошедшую неделю в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдано 390 льготных кредитов на общую сумму 1,14 млрд грн, в том числе, банками государственного сектора экономики заключено 346 кредитных договоров на сумму 544 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Всего с момента старта программы предприниматели получили от уполномоченных банков 44,9 тыс. кредитов на общую сумму 127,21 млрд грн, из которых 28, 6 тыс. — банками государственного сектора экономики на общую сумму 48,34 млрд грн.
За период действия военного положения в Украине в рамках программы заключено 10 тыс. кредитных договоров на общую сумму 37,58 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 8 тыс. кредитных договоров на сумму 21,69 млрд грн). Больше всего брали займов сельскохозяйственные товаропроизводители — 19,32 млрд грн, 11,30 млрд грн займов взяли на антивоенные цели, 3,69 млрд грн — как антикризисные кредиты, 2,84 млрд грн — как рефинансирование предварительно полученных кредитов, 420 млн грн — на инвестиционные цели.
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Сравнить и подобрать кредит можно здесь
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.