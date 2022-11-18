Банки выдали аграриям кредитов на 73 млрд гривен, - Минагрополитики — Finance.ua
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Банки выдали аграриям кредитов на 73 млрд гривен, - Минагрополитики

Кредит&Депозит
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С начала 2022 года в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9» более 34,4 тыс. сельхозпроизводителей привлекли кредитов на сумму 73,351 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия, передают Українські Новини.
Лидерами по объемам кредитования за этот период являются Киевская (11,2 млрд гривен), Винницкая (7,5 млрд гривен), Кировоградская (6,8 млрд гривен), Днепропетровская (5,2 млрд гривен) и Одесская (4,9 млрд гривен) области.
За прошлую неделю аграрии получили кредитов на 871,1 млн гривен.
Больше кредитов аграриям выдали Приватбанк, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Креди Агриколь Банк и банк «ПУМБ».
Банки выдали аграриям кредитов на 38,5 млрд гривен для обеспечения проведения комплекса весенних полевых работ.
По материалам:
Українські Новини
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