Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит — Finance.ua

Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит Сегодня 10:02 — Личные финансы

Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в декабре 2023 г. в национальной валюте составили 33,7% годовых. За год ставки выросли на 4,3 п.п.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли с 5,3% до 6,4% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий выросли с 16,6% до 17,5% годовых, по валютным выросли с 4,6% до 6,4%.

Кредитный портфель банков за год сократился на 1,0% до 998 млрд гривен, в т. ч. населения вырос на 5,7% до 222 млрд гривен, предприятий сократился на 2,0% до 758 млрд гривен.

Напомним, НБУ в 2023 году приступил к циклу снижения учетной ставки, опустив ее с 25% до 15%. Учетная ставка — это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Посредственно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

По данным НБУ, ставки по гривневым кредитам физическим лицам в среднем оставались около 30% годовых.

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