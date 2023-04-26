Банки планируют повышать ставки по депозитам для населения, — опрос НБУ — Finance.ua
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Банки планируют повышать ставки по депозитам для населения, — опрос НБУ

Кредит&Депозит
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Банки планируют повышать ставки по депозитам для населения, — опрос НБУ
Банки планируют повышать ставки по депозитам для населения, — опрос НБУ
Результаты опроса банков свидетельствуют о дальнейшем росте объемов и стоимости обязательств. Рекордным было количество банков, в которых подорожали депозиты домохозяйств.
Об этом свидетельствует опрос о банковском фондировании НБУ (II квартал 2023 года).
Более трех четвертей опрошенных финучреждений сообщили о росте объема средств как домохозяйств, так и корпораций. В I квартале средняя стоимость фондирования, по мнению банков, выросла.
От начала опроса в 2021 году финучреждения отмечали постоянное увеличение ставок депозитов для физлиц. В этом опросе уже 93% банков отчитывались о росте стоимости привлечений от населения — это рекордное значение.
График: НБУ
График: НБУ
Во ІІ квартале респонденты ожидают дальнейшего повышения стоимости средств клиентов, больше для депозитов населения, говорится в обзоре.
Впервые от введения опроса в 2021 году срочность фондирования, по оценкам банков, повысилась. Как ожидают финучреждения, новая тенденция будет сохраняться и в последующие 12 месяцев.
График: НБУ
График: НБУ
Текущий Опрос о банковском фондировании проводился с 17 марта по 7 апреля 2023 года среди менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Ответы дали 26 финансовых учреждений, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 96%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.
Напомним, в марте 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,4% годовых. Это на 0,6 п.п. выше, чем месяцем ранее (10,8%).
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По материалам:
РБК-Україна
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