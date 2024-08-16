Банки остановили сокращение отделений и банкоматов и увеличивают количество POS-терминалов — Finance.ua

Банки остановили сокращение отделений и банкоматов и увеличивают количество POS-терминалов Сегодня 10:44

Банки остановили сокращение отделений и банкоматов и увеличивают количество POS-терминалов

Во II квартале 2024 года сеть структурных подразделений банков Украины сократилась всего на 23 отделения до 5085.

Об этом сообщает Обзор банковского сектора НБУ (II квартал 2024 г.).

По данным НБУ, сокращение произошло в государственных и зарубежных банках.

За квартал учетная численность штатных работников уменьшилась в государственных и иностранных банках, в частных — несколько увеличилась. Штат составляет 96,0 тысяч человек, в ПриваБанке — 19,8 тысяч человек.

Прирост количества платежей картами через POS-терминалы замедлился до 17% р/с. Объемы платежей наращиваются одинаковыми темпами в Украине и за рубежом — около 24% в год.

Во II квартале количество активных платежных карт увеличилось только в частных банках. Определенное сокращение произошло в государственных и зарубежных банках. Количество активных карт компании НоваПей и дальше увеличивается. Общее количество карт составляет 52,7 млн, из них в ПриватБанке — 28,2 млн.

Сеть POS-терминалов возобновила рост с ІІІ квартала 2022 года. В апреле — июне лидерами прироста традиционно были Приватбанк и частные банки (+10,1 тыс. и +4,1 тыс. соответственно). В настоящее время общая численность составляет 505 тысяч. Четыре квартала подряд расширяется сеть платежных терминалов иностранных банков. Новая Пэй увеличила сеть POS-терминалов на 3,4 тысячи.

Сеть банкоматов во II квартале не изменилась. Их насчитывается 29,2 тысячи.

Напомним, во II квартале 2024 года количество действующих в Украине банков уменьшилось на один до 62: в июне была отозвана банковская лицензия банка Альпари по его собственной инициативе без прекращения юридического лица. Выход банка не повлиял на сектор, учитывая его мизерную долю в чистых активах (менее 0,01%). У банка не было отделений.

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