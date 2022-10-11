Банки останавливают кредитование по "5-7-9%", но не все — Finance.ua

Банки останавливают кредитование по "5-7-9%", но не все Сегодня 14:34 — Кредит&Депозит

Украинские банки ставят на паузу государственное кредитование по льготным программам — «5-7-9%» для бизнеса и «Доступная ипотека 7%» для населения.

Почему тормозится льготное кредитование, курируемое со стороны государства Фондом развития предпринимательства (ФРП)?

О приостановлении кредитования по госпрограмме «5-7-9%» для компаний «Минфину» сообщили несколько банков — преимущественно средних и малых. Все сослались на процентную задолженность со стороны государства, которое гарантировало выплату части процентной ставки вместо заемщиков, но теперь не выполняет свои обязательства своевременно. Сформировались долги.

Банкиры оценивают ситуацию по-разному: кому Фонд развития предпринимательства задолжал за несколько месяцев, а кому больше.

«Долг ФРП постоянно держится на уровне 4 — 5-месячной задолженности, получение средств очень неритмичное и не дает возможности банку планировать эти средства (а плата по депозитам клиентам осуществляется ежемесячно, то есть используются другие источники, что подвергает банки дополнительным рискам). Конечно, при такой нестабильности получения процентов выдача кредитов по программе была нами прекращена», — рассказала «Минфину» заместитель председателя правления Банка Кредит Днепр Татьяна Поплавская.

Другие банки также жалуются на неплатежи со стороны государства, поэтому стараются не выдавать новые кредиты по 5-7-9%.

«Компенсация процентов по программе „5-7-9“ имеет задержки в несколько месяцев, и причины этого ясны. Вместе с тем банки обязаны самостоятельно финансировать этот долг, что влияет на операционную прибыль», — прокомментировал ситуацию «Минфину» председатель правления ОТП Банка Владимир Мудрый.

В Фонде развития предпринимательства не отрицают наличие проблемы и объясняют ее «дефицитом бюджетных средств, вызванным введением военного положения».

«По состоянию на сегодняшний день ФРП имеет задолженность по выплате компенсации процентов за июль и август 2022 года», — признал в комментарии «Минфину» исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Андрей Гапон.

Текущую сумму госдолга по 5-7-9% он не уточнил, но сообщил сумму, выделенную с начала 2022 года на компенсацию процентов по этой программе — 3,8 млрд грн.

Впрочем, задержки с платежами не остановили полностью льготное кредитование бизнеса. Ряд банков продолжают выдавать новые ссуды — прежде всего, крупные структуры и госбанки. Они могут позволить себе работать в режиме неплатежей.

"Наш банк сейчас проводит полноценное кредитование бизнеса, хотя и более взвешенно, по сравнению с довоенным периодом, с учетом объективно необходимых изменений оценки групп рисков клиентов, рисковости отраслей экономики и рисковости кредитования в тех или иных регионах страны.

Пока что клиентам доступны такие кредитные продукты, по которым возможна компенсация по программе «5-7-9%»: возобновляемая кредитная линия, кредит на покупку основных средств, проект «Кредиты украинскому бизнесу» с залогом и агросезон«, — сообщил «Минфину» член правления ПриватБанка Евгений Заиграев.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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