Банки группы Raiffeisen прекращают обмен наличной гривны на иностранную валюту за границей — Finance.ua
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Банки группы Raiffeisen прекращают обмен наличной гривны на иностранную валюту за границей

Валюта
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Банки группы Райффайзен в Австрии, Словакии, Венгрии и Чехии прекращают обмен наличной гривны с 25 июля в связи с решением НБУ.
Об этом сообщили в украинском Райффайзен Банке.
Там напомнили, что Нацбанк Украины внес 21 июля изменения в свои нормативные документы, согласно которым, начиная с понедельника 25 июля 2022 года, коммерческим банкам Украины будет запрещено покупать наличную гривну у иностранных финансовых учреждений.
«Поэтому банки группы Райффайзен в Австрии, Словакии, Венгрии и Чехии прекращают обмен наличной гривны с указанной даты», — говорится в сообщении.
"Райффайзен Банк первым среди украинских банков обеспечил перевозку гривневых наличных из Европы в Украину.
За время предоставления этой услуги украинцы обменяли более 1,1 млрд грн наличными на местную валюту в сети Группы Райффайзен", — заявили в банке.
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По материалам:
Економічна Правда
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