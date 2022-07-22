Банки группы Raiffeisen прекращают обмен наличной гривны на иностранную валюту за границей — Finance.ua

Банки группы Raiffeisen прекращают обмен наличной гривны на иностранную валюту за границей Сегодня 12:28 — Валюта

Банки группы Райффайзен в Австрии, Словакии, Венгрии и Чехии прекращают обмен наличной гривны с 25 июля в связи с решением НБУ.

Об этом сообщили в украинском Райффайзен Банке.

Там напомнили, что Нацбанк Украины внес 21 июля изменения в свои нормативные документы, согласно которым, начиная с понедельника 25 июля 2022 года, коммерческим банкам Украины будет запрещено покупать наличную гривну у иностранных финансовых учреждений.

«Поэтому банки группы Райффайзен в Австрии, Словакии, Венгрии и Чехии прекращают обмен наличной гривны с указанной даты», — говорится в сообщении.

Райффайзен Банк первым среди украинских банков обеспечил перевозку гривневых наличных из Европы в Украину.

За время предоставления этой услуги украинцы обменяли более 1,1 млрд грн наличными на местную валюту в сети Группы Райффайзен", — заявили в банке.

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Економічна Правда По материалам:

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