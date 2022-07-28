Банки будут привлекать волонтеров для обсуждения закупки товаров военного назначения — Finance.ua

Банки будут привлекать волонтеров для обсуждения закупки товаров военного назначения Сегодня 13:34

НБУ вместе с банковским сообществом и волонтерами нарабатывает инструменты для урегулирования вопроса закупки товаров военного назначения.

Об этом сообщает Национальный банк Украины в Фейсбуке

«Национальный банк не вводил валютные ограничения для юридических лиц для закупки товаров военного назначения за границей, а также с апреля позволил это делать гражданам. В то же время мы понимаем, что в отдельных ситуациях традиционные пути закупки товаров военного назначения осложнились после введения лимита на расчеты с гривневых карт за рубежом. Поэтому сейчас прорабатываются инструменты по урегулированию таких ситуаций вместе с банковским сообществом, к обсуждению которых банки будут привлекать волонтеров», — говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что все введенные с начала полномасштабного военного вторжения рф валютные ограничения обновляются в соответствии с новыми вызовами для финансовой системы. Ведь приоритетом НБУ в условиях войны является обеспечение финансовой и курсовой стабильности в Украине.

В то же время, еще одним приоритетом Нацбанка в настоящее время является обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины. НБУ создал мультивалютный счет для сбора средств на нужды защитников Украины, а также уделяет большое внимание потребностям волонтерского движения.

Регулятор отмечает, что он открыт к диалогу и учитывает обращения от волонтеров.

«Учитывая длительный характер войны и потребности в поддержке страны после победы, НБУ обращает внимание на возможность волонтеров объединяться в сообщества и регистрировать их как фонды или общественные объединения или сотрудничать с уже существующими фондами для осуществления закупок», — подчеркивают в Нацбанке.

Справка Finance.ua:

НБУ принял дополнительные ограничительные меры по операциям с платежными карточками за рубежом. В частности, с 21 июля изменен лимит на снятие за рубежом с гривневых платежных карт с ежемесячного (50 тыс. грн в эквиваленте) на еженедельный — до 12,5 тыс. гривень в эквиваленте. Новые лимитированные валютные операции за рубежом, как утверждают в Нацбанке, не угрожают деятельности волонтеров.

Укрінформ По материалам:

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