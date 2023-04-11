Банки Армении начнут блокировать переводы россиян из-за санкций — Finance.ua
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Банки Армении начнут блокировать переводы россиян из-за санкций

Фондовый рынок
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Банки Армении начнут блокировать переводы россиян из-за санкций
Банки Армении начнут блокировать переводы россиян из-за санкций
Власти Армении усиливают контроль за банковскими операциями российских клиентов, число которых в стране резко возросло после массовой эмиграции и прекращения работы в рф международных платежных систем.
Армянские банки «вынуждены ужесточить требования» и, в частности, отказывать в «переводах» в связи с санкциями, введенными против россии Западом, сообщил в пятницу ЦБ Армении, пишет moscowtimes.eu.
«Западные коммерческие банки, особенно США, сейчас пересматривают свою систему контроля за соглашениями в связи с санкциями против российской федерации, в рамках которой существенно усилены условия для заграничных соглашений всех банков региона, в том числе банков Армении», — говорится в заявлении регулятора.
Центробанк Армении предупреждает, что количество отказов российским клиентам может увеличиться, если коммерческие банки оценят эти сделки как рискованные.
По итогам 2022 года россияне перевели в Армению $3,6 млрд — в четыре раза больше, чем годом ранее.
Всего за год на иностранные счета физлица вывели рекордные $63,7 млрд. В результате объем валюты, которую граждане рф хранят за границей, впервые превысил находящуюся внутри страны сумму — $94 млрд против $57 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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