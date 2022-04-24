Bank of America закрыл счета консульств россии в Хьюстоне и Нью-Йорке, — посол — Finance.ua
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Bank of America закрыл счета консульств россии в Хьюстоне и Нью-Йорке, — посол

Сегодня 16:19Фондовый рынок
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Bank of America закрыл счета консульств россии в Хьюстоне и Нью-Йорке, — посолBank of America закрыл счета консульств россии в Хьюстоне и Нью-Йорке, — посол
После вторжения россии в Украину и введенных санкций Запада, российские дипломаты сталкиваются с очень негативным отношением в США. Счета консульств россии в частном Bank of America закрыты.
Об этом свидетельствует заявление посла россии в Вашингтоне Анатолия Антонова пропагандистскому госканалу «россия 1».
«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America», — сказал он.
По его словам, в адрес представителей рф, которые по-прежнему находятся в США, поступают телефонные и письменные угрозы.
«Одно время блокировался даже выезд из посольства», — сказал он, не уточнив, кто блокировал и по какой причине.
Отметим, Bank of America — американский финансовый конгломерат, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам. Крупнейшая банковская холдинговая компания в США по размеру активов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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