Bank of America закрыл счета консульств россии в Хьюстоне и Нью-Йорке, — посол

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Bank of America закрыл счета консульств россии в Хьюстоне и Нью-Йорке, — посол

После вторжения россии в Украину и введенных санкций Запада, российские дипломаты сталкиваются с очень негативным отношением в США. Счета консульств россии в частном Bank of America закрыты.

Об этом свидетельствует заявление посла россии в Вашингтоне Анатолия Антонова пропагандистскому госканалу «россия 1».

«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America», — сказал он.

По его словам, в адрес представителей рф, которые по-прежнему находятся в США, поступают телефонные и письменные угрозы.

«Одно время блокировался даже выезд из посольства», — сказал он, не уточнив, кто блокировал и по какой причине.

Отметим, Bank of America — американский финансовый конгломерат, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам. Крупнейшая банковская холдинговая компания в США по размеру активов.

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