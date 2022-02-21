Банк Инвестиций и Сбережений стал партнером кампании #ШахрайГудбай, которую проводит Национальный банк — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Банк Инвестиций и Сбережений стал партнером кампании #ШахрайГудбай, которую проводит Национальный банк

Сегодня 10:15 — Личные финансы

14 февраля 2022 года Национальный банк начинает Всеукраинскую информационную кампанию по платежной безопасности #ШахрайГудбай. Она станет продолжением первой подобной кампании, которая успешно прошла в 2020 году. Ее цель — улучшить осведомленность граждан о кибергигиене и способствовать формированию культуры безопасного поведения в виртуальном пространстве, а также напомнить об основных правилах безопасности безналичных расчетов.

Тема кибербезопасности и платежного мошенничества остается актуальной во всем мире и Украина не исключение. В частности, Национальный банк констатирует рост активности мошенников в прошлом году.

"Если говорить об уровне ущерба от незаконных действий с платежными картами в общем объеме всех таких операций, то он остался относительно низким.

В прошлом году на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карт на незаконные действия или сомнительные операции приходилось 65 гривен. Это не много, но больше, чем в 2020 году: тогда было 48 гривен, — сказал заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан. — Именно поэтому мы считаем, что нужно напомнить гражданам о правилах безопасных онлайн-платежей и поведения в виртуальном пространстве. Ведь главное оружие против мошенников — это осведомленность".

Самым популярным методом мошенничества с платежными картами в Украине, как и в мире, традиционно остается социальная инженерия, благодаря применению которой люди сами переводят деньги аферистам или раскрывают им данные своих карт.

Директор Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Андрей Поддерёгин рассказал, что, с одной стороны, Национальный банк видит продолжение позитивного тренда на замену форм-фактора платежных карт с чисто магнитной полосой на более защищенные карты с чипом. Это отразилось, в частности, и в объемах мошенничества в таких каналах, где используется физическая карта — торговая сеть и банкоматы. Так, на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карт объем убытков от мошеннических действий в торговой сети уменьшился с 61 гривны (в 2020 году) до 40 гривен (в 2021 году), в банкоматах — с 33 гривен (в 2020 году) до 29 гривен (в 2021 году).

Также за прошлый год почти на 45% уменьшилась средняя сумма мошеннической операции в торговой сети — с 1 984 гривен (в 2020 году) до 1086 гривен (в 2021 году). В среднем на одну незаконную операцию в 2021 году приходилось около 1 600 гривен, что на 16% меньше, чем в 2020 году (1900 гривен).

«В то же время мы наблюдаем, что на один миллион гривен расходных операций с платежными картами, проведенных в сети Интернет, объем убытков увеличился с 61 гривны (в 2020 году) до 114 гривен (в 2021 году), — отметил Андрей Поддерёгин. — Если сравнивать Украину и Европу, то у нас показатель относительных убытков от общего объема операций с платежными картами остается значительно меньше. В Украине это 0,0065% (то есть 65 гривен убытков на один миллион гривен), а в странах ЕС, по данным Европейского центрального банка, этот показатель в несколько раз выше и достигал 0,036% в 2019 году (то есть 360 евро убытков на один миллион евро). Фактически мошенничество через сеть Интернет является мировым трендом. И в большинстве случаев люди становятся жертвами мошенников из-за несоблюдения основных правил платежной безопасности».

В 2021 году украинцы чаще выбирали безналичные платежи и покупки онлайн, что обуславливалось как продлением карантинных ограничений, так и изменениями в привычках пользователей платежных карт. Это стимулировало мошенников, которые не оставляли попыток обмануть граждан, в том числе и в виртуальном пространстве.

"Обеспечение высокого уровня кибербезопасности в финансовом секторе является одной из основных целей Национального банка. Мы комплексно подходим к решению этой задачи, нормативно регулируя ключевые аспекты кибернетической защиты, увеличивая потенциал Центра киберзащиты Национального банка, повышая компетенцию сотрудников подразделений киберзащиты банков Украины, — пояснил заместитель руководителя Центра киберзащиты НБУ Роман Проскуровский. — В то же время для нас также очень важна тема повышения кибероосведомленности и безопасного поведения граждан — клиентов финансовых учреждений в виртуальном пространстве. В частности, надежная защита паролей к аккаунтам. Особенно привязанных к финансовому номеру телефона, ведь это основное средство взаимодействия финучреждений и их клиентов. Фактически он является идентификатором клиента, что дает возможность гражданину осуществить доступ к управлению своими средствами. Поэтому важно соблюдать соответствующие правила безопасного использования финансового номера телефона.

Так, важным направлением кампании станет разъяснение простых правил, которые следует соблюдать во время взаимодействия с киберпространством, в частности в финансовых вопросах, — желательно иметь отдельный телефонный номер для взаимодействия с финансовым учреждением, зарегистрировать его и «привязать» к своим паспортным данным, внимательно следить за тем, где размещается информация о финансовом номере, контролировать свой мобильный телефон и не оставлять его без присмотра.

«За 2021 год киберполиции удалось задокументировать преступную деятельность и направить в суд более 2000 уголовных производств, которые касаются именно интернет-мошенничества, к их совершению были причастны 422 злоумышленника. Также в работе на сегодня находится еще более 6600 производств. Кстати, именно мошеннические действия в сети Интернет составляют почти 70% от всех обращений, которые поступают в киберполицию. Самыми распространенными в 2021 году мошенническими схемами были: продажа несуществующих товаров, псевдовыигрыши, телефонные мошенничества, фишинговые ресурсы для присвоения денег или сбора персональных данных, завладение деньгами под предлогом сверхприбылей и просьбы знакомых о помощи в социальных сетях. В целом за прошлый год, по зафиксированным Национальной полицией случаями, киберпреступники обманули граждан более чем на 193 миллиона гривен», — отметил руководитель отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем Департамента киберполиции Евгений Дороганов.

«Риск кибермошенничества является самым большим вызовом для финансовых учреждений во всех регионах планеты. Фактически наибольшие риски мошенничества во всех регионах связывают с цифровыми трансформациями, происходящими в мире. Чтобы минимизировать в будущем риски мошенничества, финансовые учреждения комплексно меняют свой подход к ним, внедряют новые подходы в обеспечении безопасности данных, цифровой идентификации, управления доступом, совершенствуют системы онлайн мониторинга платежных операций. Однако именно клиенты играют основную роль в предотвращении и выявлении противоправных схем, в частности в случаях, когда платеж выполняется клиентом. Наибольшим источником разоблачения идентифицированных мошеннических действий, являются именно клиенты. Учитывая этот факт, все банки должны прилагать усилия для того, чтобы научить клиентов, как предотвращать и выявлять случаи мошенничества, отметил председатель правления АО «Банк Инвестиций и Сбережений» Виталий Зинников.

Методы мошенников становятся все более изощренными. Кампания по платежной безопасности #ШахрайГудбай, которую поддержало АО «Банк Инвестиций и Сбережений», имеет целью вооружение клиентов навыками, необходимыми для того, чтобы не стать жертвой мошенников, в частности:

— своевременно проверять состояние собственных счетов;

— соответствующим образом реагировать на несанкционированные операции и взаимодействовать с банком по официальным каналам;

— делать обратный поиск google-изображений, используемых злоумышленниками на сайтах знакомств;

— распознавать фишинговые сообщения, поступающие по электронной почте, текстовые/SMS-сообщения и телефонные звонки;

— часто менять пароли;

— игнорировать всплывающие окна;

— распознавать электронный спам по орфографическим ошибкам, отсутствию надежной информации о вебсайте, подозрительным ссылкам и адресам электронной почты, иным, чем у банка, от имени которого якобы поступило сообщение;

— в случае неуверенности обращаться за помощью к представителям банка;

— помнить, что представитель банка никогда не будет спрашивать у вас ваши пароли, а также не будет возражать, если вы попросите завершить звонок и перезвонить на ваш финансовый номер;

— остерегаться спуфинговой атаки на автоматический определитель номера (Caller ID spoofing), когда мошенники пытаются имитировать номер банка, за который они себя выдают.

— помнить, что за слишком выгодным предложением могут стоять мошенники;

— и другими

Информационная кампания продлится в течение следующих трех месяцев во всех регионах Украины. В рамках кампании Национальный банк совместно с партнерами будет информировать граждан о том, как уберечься от платежного мошенничества, в частности через обновленную тематическую страницу (лендинг) #ШахрайГудбай с подробной информацией о кампании и правилах поведения в виртуальном пространстве.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью