Банк Англии поднял ключевую ставку до максимума за 13 лет — Finance.ua

Банк Англии поднял ключевую ставку до максимума за 13 лет

Сегодня 16:36

Банк Англии объявил о повышении ключевой ставки с 0,75% до 1% — это максимальный уровень за 13 лет. Банк Англии увеличивает ставку для борьбы с инфляцией.

Такое решение было принято на заседании 4 мая большинством голосов. Оказавшиеся в меньшинстве голосовали за повышение ставки сразу до 1,25%.

«Глобальное инфляционное давление резко усилилось после вторжения россии в Украину. Это привело к существенному ухудшению перспектив развития мира и Великобритании. Также возросло беспокойство по поводу дальнейшего нарушения цепи поставок, как из-за вторжения россии в Украину, так и из-за распространения Covid-19 в Китае» , — говорится в заявлении.

По данным Банка Англии, ключевая ставка на уровне 1% впервые с марта 2009 года.

После начала кризиса, связанного с пандемией коронавируса, Банк Англии снизил ее до исторического минимума 0,1%. С декабря 2021 г. Банк Англии начал постепенно поднимать ставку, объясняя это борьбой с растущей инфляцией.

В настоящее время инфляция в Великобритании составляет 7%.

Регулятор прогнозирует, что инфляция по итогам 2022 года составит 10,25%, при этом экономика Великобритании вырастет на 3,75%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.