АЗС ограничивают продажу топлива "в одни руки" — Finance.ua

АЗС ограничивают продажу топлива "в одни руки"

Сегодня 16:35 — Энергетика

АЗС ОККО и WOG заявили, что ограничивают продажу топлива на одно авто до 20 литров.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В целях обеспечения возможности приоритетной заправки специальных служб и служб критической инфраструктуры наша компания приняла решение ограничить объем заправки — до 20 литров. То есть 20 литров — это максимум, который мы будем отпускать на одно авто», — отметили в ОККО.

Кроме того, транспортные средства спецслужб и критической инфраструктуры будут заправляться вне очереди.

Аналогичное сообщение сделать в WOG — они тоже ограничивают заправки до 20 литров на один частный автомобиль и будут пускать спецслужбы без очередей.

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