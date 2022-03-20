«Азовсталь» полностью остановили – гендиректор — Finance.ua

«Азовсталь» полностью остановили – гендиректор

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Металлургический комбинат «Азовсталь» полностью останавливался только в 1941 году.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на видеообращение генерального директора «Азовстали» Энвера Цкитишвили.

«Мы вернемся в город, отстроим предприятие и возродим его, оно будет так же работать и нести славу Украине, как это делало всегда. Потому что Мариуполь — это Украина. „Азовсталь“ — это Украина», — написал Цкитишвили.

Он отметил, что начиная с 24 февраля была максимально снижена до абсолютно безопасного уровня экологическая нагрузка на город Мариуполь.

«Жизни жителей коксовые батареи уже не представляют никакой опасности. Мы также правильно остановили доменные печи», — добавил он.

Гендиректор напомнил, что комбинат «Азовсталь» полностью останавливался только раз — в 1941 году, а в сентябре 1943 года, когда Мариуполь освободили, началось восстановление комбината.

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