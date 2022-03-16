АвтоВАЗ отправляет работников в отпуск на 20 дней — Finance.ua
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АвтоВАЗ отправляет работников в отпуск на 20 дней

Сегодня 20:22Фондовый рынок
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Работники АвтоВАЗа отправляются в корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля из-за «продолжающегося кризиса в поставках электронных компонентов».
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
Корпоративный отпуск компании был запланирован на период с 25 июля по 14 августа, но его решили перенести в связи с кризисом поставок электронных компонентов.
АвтоВАЗ выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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