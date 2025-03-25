Автоматизация продаж: как сохранить человеческий подход и не превратить клиента в «номер в системе» — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Автоматизация продаж: как сохранить человеческий подход и не превратить клиента в «номер в системе» Сегодня 09:40

Автоматизация продаж: как сохранить человеческий подход и не превратить клиента в «номер в системе»

Сегодня автоматизируется все — продажи, общение, даже эмоции. Это реальность, и мы это прекрасно понимаем. В ItUA уже много лет внедряем CRM-системы в компании разного уровня (делимся трендами тут https://www.linkedin.com/company/itua/ ) и точно знаем, что больше всего беспокоит собственников и руководителей отделов продаж:

«Я не хочу, чтобы мои клиенты чувствовали себя просто номерами в базе».

И это абсолютно справедливо. Потому что клиенты — это не «лиды» и не «статусы». Это люди, которым важно внимание, участие, понимание. В мире, где письма рассылают роботы, а звонки распределяются автоматически, главное — не потерять человеческое отношение. Автоматизация не должна заменять это — она должна помогать его сохранять и усиливать.

У нас за плечами десятки проектов — и мы знаем, как это работает

Мы внедрили множество CRM-решений и не раз слышали: «А вдруг пропадёт личный подход?», «А где будет душа?». Мы понимаем эти страхи. Но из практики можем сказать: автоматизация — это не про холод. Это про порядок и результат. Чтобы менеджеры не закапывались в Excel и напоминаниях, а имели время на живое общение с клиентами.

Где граница между эффективностью и бездушием? Мы знаем её точно

— Автоматизировать стоит рутину, а не заботу. CRM напомнит, но сообщение — ваше.

— Личные обращения, история заказов, важные даты — это важно. И система делает это проще.

— Хорошо настроенная CRM не заменяет человека. Она помогает ему быть лучше.

Наш подход: технологии в помощь человеку, а не вместо него

В ItUA мы не просто внедряем CRM. Мы делаем так, чтобы в вашем бизнесе оставались индивидуальность, стиль и тот самый «человеческий фактор», за который ценят клиенты. Технологии — это инструмент. А мастерство — в том, как им пользоваться.

Автоматизации не стоит бояться. Бояться стоит потерять клиентов из-за хаоса, забытых звонков и несогласованности. Работайте с умом. И по-человечески. А мы поможем https://itua.com.ua/

ItUa По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.