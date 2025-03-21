Автокредит или лизинг: что выгоднее — Finance.ua

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Автокредит или лизинг: что выгоднее

Технологии&Авто
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Автокредит или лизинг: что выгоднее
Автокредит или лизинг: что выгоднее
Одним из преимуществ лизинга является минимальный пакет документов. Для оформления достаточно заключить договор лизинга с компанией без необходимости подписывать дополнительные документы. В то же время банки обычно требуют больше документов, особенно если вы планируете купить элитный или подержанный автомобиль. Для лизинга обычно требуется только паспорт, идентификационный номер и выписка из счета.
Время для обработки заявки
Меньше требований к документам в лизинговых компаниях позволяет оперативно обрабатывать заявки — ответ часто приходит через несколько часов. Большинство заявок получает одобрение. Заявка на автокредит может рассматриваться от нескольких дней до недели, а шанс получить положительный ответ менее вероятен.
Дополнительные услуги
Лизинг часто включает дополнительные услуги, такие как подбор авто, более выгодные цены от продавцов, регистрацию, страхование и обслуживание. Клиент также имеет доступ к технической и юридической поддержке круглосуточно. В случае автокредита, эти услуги не включены и требуют отдельных расходов, что может дополнительно увеличить сумму на 10% от стоимости автомобиля.
Право собственности на авто
Одно из важных отличий — право собственности на авто. В лизинге транспортное средство принадлежит компании, и при нарушении условий договора его можно забрать без судебного решения.

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Однако клиент может пользоваться автомобилем, не беспокоясь о претензиях от кредиторов. С кредитом же право собственности принадлежит покупателю, но изъятие автомобиля возможно только через суд. Бонусом для лизинга является то, что арендованный транспорт не отдерут за другие долги, клиент всегда может им пользоваться.
Финансовая составляющая
Очень часто банки ограничивают период кредитования на срок до 3-х лет. При увеличении срока растет и кредитная ставка. У лизинга таких ограничений нет. Многие компании могут предложить сроки финансирования до 10 лет с выгодными условиями оплаты.
В отличие от банковского кредита, лизинг помогает юридическим лицам сэкономить на налогах. Платежи по лизингу относятся к расходам, поэтому плательщик может рассчитывать на возврат НДС и снижает налог на прибыль. Кроме того, лизинг позволяет применять учащенную амортизацию.
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По материалам:
Finance.ua
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