Автогаз дорожает на украинских АЗС — Finance.ua
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Автогаз дорожает на украинских АЗС

Сегодня 18:05Энергетика
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Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС выросла на 1,15 — до 36,69 грн/л.
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
На станциях «Укргаздобыча» цена выросла на 3 грн, до 42 грн/л.
На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 1 и 2 грн/л до 36,99 и 37,98 грн/л соответственно.
На Shell и Mango цена газа выросла на 0,72-1,50 грн/л до 39,70 и 38,99 грн/л.
Кроме того, на 0,5-2 грн/л подорожал автогаз в сетях «БРСМ-Нефть», «Автотранс», UPG и других.
Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.
Крупнейшие сети АЗС ввели ограничения на отпуск топлива в размере 10-15 литров для держателей карт лояльности этих сетей, остальные потребители могли заправлять автомобиль не более 5-10 литров.
По состоянию на 16 мая в сетях АЗС средняя цена на бензин А-95 составила 40,12 грн/л, дизтопливо — 43,25 грн/л.
17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 гривен за литр, а цены на бензин — не выше 52 гривен за литр.
Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС выросла на 1,15 — до 36,69 грн/л.
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По материалам: УНІАН
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