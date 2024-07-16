Автобусы MAN получили интеллектуальную систему экстренной остановки — Finance.ua
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Автобусы MAN получили интеллектуальную систему экстренной остановки

Фондовый рынок
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Автобусы MAN получили интеллектуальную систему экстренной остановки
Автобусы MAN получили интеллектуальную систему экстренной остановки
Компания MAN Truck & Bus впервые среди производителей предлагает для новых междугородних и туристических автобусов интеллектуальную систему экстренной остановки — MAN SafeStop Assist. Система следит за внимательностью водителя и, если по каким-то причинам контроль над управлением машиной потерян, то сразу задействуется трехступенчатый режим оповещения.
Сначала водителю подаются текстовые сообщения на дисплее, а на руль начинает вибрировать. Если человек не реагирует, то включается звуковой сигнал и частичное торможение. Если и после этого ответной реакции не последовало, то система применяет экстренное торможение до полной остановки. В своей работе она задействует систему удержания автобусов в полосе движения, а также адаптивный круиз-контроль ACC Stop&Go. Машина останавливается в пределах своей полосы, даже на извилистой дороге.
При экстренной остановке сразу включается «аварийка», а также задействуется электронный стояночный тормоз. Кроме того, дверь разблокируется, а в салоне включается освещение. Процесс автоматического торможения можно в любой момент прервать, если задействовать кик-даун.
MAN SafeStop Assist не только позволяет предотвратить серьезное ДТП, но также и быстрее оказать водителю медицинскую помощь, а значит спасти ему жизнь.
Система MAN SafeStop Assist может устанавливаться в качестве опции на такие модели автобусов, как MAN L’ons Intercity, MAN L’ons Coach, а также Neoplan Tourliner и Neoplan Skyliner.
По материалам:
autocentre.ua
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