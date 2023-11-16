Авто, которые не обесцениваются со временем: 25 моделей, наименее подешевевших за последние 5 лет — Finance.ua

Авто, которые не обесцениваются со временем: 25 моделей, наименее подешевевших за последние 5 лет Сегодня 05:25 — Технологии&Авто

Авто, которые не обесцениваются со временем: 25 моделей, наименее подешевевших за последние 5 лет

Новые автомобили начинают дешеветь, как только владелец выгоняет их со стоянки дилера. Но некоторые марки и модели сохраняют свою первоначальную стоимость лучше других.

Новое исследование iSeeCars показало, какие подержанные автомобили подешевели меньше за последние пять лет. Лидер — Porsche 911, который с 2018 года в среднем подешевел всего на 9,3% или 18 094 доллара. Второе место занял Porsche 718 Cayman, потерявший 17,6%.

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Третье место занимает Toyota Tacoma, которая подешевела на 20,4%, далее следует Jeep Wrangler (20,8%), а пятерку лидеров замыкает Honda Civic (21,5%).

В рейтинг попали и более доступные модели, включая Subaru BRZ, Chevrolet Camaro и Ford Mustang, которые занимают 6, 7 и 11 места соответственно. Toyota хорошо представлена ​​в рейтинге: RAV4, Tacoma, Tundra, Corolla и C-HR входят в Топ-20. В списке есть и недорогие Kia Rio, Chevrolet Spark и Honda HR-V.

В исследовании iSeeCars было проанализировано 1,1 миллиона подержанных автомобилей 2018 модельного года, проданных в период с ноября 2022 по октябрь 2023 года. В отчет не включены малосерийные модели, а также исключены тяжелые пикапы, фургоны и модели, снятые с производства с 2022 модельного года. В среднем 25 марок и моделей 2018 года с лучшей пятилетней амортизацией потеряли 38,8% своей стоимости или 17 221 доллар.

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Ampercar По материалам:

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