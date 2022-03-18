Австралия вводит новые санкции против российских банков и олигархов — Finance.ua
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Австралия вводит новые санкции против российских банков и олигархов

Сегодня 10:18Мир
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Австралия в пятницу объявила о новых санкциях против 11 российских банков и государственных учреждений. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Мариз Пейн.
Пейн сказала, что Австралия будет продолжать сотрудничать со своими партнерами по координации санкций и ограничению средств для незаконной войны россии.
«Сегодня в список входят российский фонд национального благосостояния и Министерство финансов России. Австралия теперь нацелена на все органы российского правительства, ответственные за выпуск и управление суверенным долгом россии», — сказала Мариз Пейн.
«Большинство российских банковских активов сейчас подпадают под наши санкции вместе со всеми организациями, обслуживающими российский суверенный долг», — добавила она.
Мариз Пейн также объявила о новых санкциях против российских олигархов Виктора Вексельберга и Олега Дерипаски, руководителя алюминиевой компании Rusal, владеющего 20% австралийской компании Queensland Alumina.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНН
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